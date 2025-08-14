Sale la licitación de limpieza de restos arqueológicos
El servicio de limpieza y conservación de los restos arqueológicos emergentes de los museos arqueológicos de la ciudad se ha licitado con un contrato estimado de 82.727,71 euros. También se ha anunciado las fechas para la emisión de ofertas, que podrán ser entregadas hasta el 28 de agosto a través de la Fundación Municipal de Cultura. Se estima que los trabajos de saneamiento se realizara anualmente durante 6 semanas, cada cuatro meses, durante dos semanas, más 24 días que se llevarán a cabo cada mes durante tres días.
