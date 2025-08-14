Vive y deja dormir: la campaña que invita a disfrutar del verano en Gijón con respeto

En Gijón, el verano es sinónimo de alegría, música, encuentros y calles llenas de vida. Pero esa energía festiva convive con otra necesidad igual de importante: el descanso. Por eso, la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha lanzado la campaña "Vive y deja dormir", que busca recordar que la convivencia es posible si todos ponemos de nuestra parte.

La iniciativa llega en pleno agosto, cuando las noches se alargan y el calendario se llena de citas festivas. El mensaje es claro: la fiesta y el descanso no son incompatibles. Podemos disfrutar de las calles, de la música y de la compañía, pero evitando los ruidos innecesarios que interrumpen el sueño de quienes madrugan, de los más pequeños o de las personas mayores.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, lo resume así: "Queremos que Gijón siga siendo una ciudad alegre y viva, pero que también proteja el bienestar de quienes necesitan descansar. Fiesta sí, pero con respeto".

La campaña, que se desarrolla por toda la ciudad y con especial énfasis en las zonas más concurridas y en los entornos de conciertos, se apoya en un trabajo previo de medición y análisis del ruido en puntos clave como la Plaza de la Corrada, la calle Marqués de San Esteban, la calle Begoña y el Parque Hermanos Castro. Estos datos permitirán diseñar medidas estructurales para que el ocio nocturno sea sostenible y respetuoso. El objetivo no es solo cumplir la ley, sino promover una cultura de respeto mutuo.

Por eso, el Ayuntamiento recuerda que la gran mayoría del sector hostelero ya cumple con la normativa aplicada al mismo, y que muchas molestias provienen de comportamientos incívicos en la vía pública o en viviendas, que requieren atención y por ello junto a esta campaña se ha aprobado una modificación en el cuadro de sanciones para disuadirlos. Asimismo, se han fijado nuevos límites horarios para las excepciones a la normativa de ruido.

Pintueles explica que "nos tomamos muy en serio las numerosas quejas ciudadanas que recibimos en la Concejalía y por ello este año hemos actuado en consecuencia con el sentir de los gijoneses, que, si bien quieren el bullicio alegre de nuestras fiestas, el sabor de nuestras terrazas y la música que acompaña cada uno de nuestros encuentros... también queremos disfrutar del silencio y el descanso una vez en nuestras casas".