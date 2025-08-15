Los caballos toreros, una atracción con arte en la plaza de toros de Gijón: "Es guapísimo ver cómo los preparan"

El espectáculo del rejoneo se inicia y se esconde horas antes de la apertura de puertas de El Bibio en el patio de caballos. Castaños, negros, palominos, bayos, alazanes y tordos. Así, lucían la treintena de corceles de Diego Ventura, Joao Ribeiro Telles y Rui Fernandes, que por la tarde saltaron al ruedo en el festejo de rejones de la feria de Begoña, que se recupera después de la pandemia. "Pocos conocen este tesoro y la preparación que hay detrás. Merece mucho la pena venir. Ver como lavan y preparan a los caballos no tiene precio. Es un proceso muy bonito", aseguraba Sara González, apasionada de los animales y de, por supuesto, la tradición taurina.

No cualquiera tiene el valor y la valentía de ponerse frente a un toro. Solo unos pocos tienen la suerte de que corra por sus venas este coraje. Y no pasa únicamente en los toreros, sino también en los caballos de rejoneo. Al igual que en los humanos, el esfuerzo y "la doma" no son suficientes para enseñar a los jacos. Hace falta algo más: un don. "Esta raza desciende de una línea de caballos toreros. Desde pequeñitos empiezan a entrenarse y sacan la valentía, la personalidad y el arte que heredan", corroboró Iván García, mozo de cuadras de Diego Ventura.

Un talento que sus dueños cuidan con mucho mimo. Y, más aún, cuando se convierten en protagonistas del rejoneo de la Feria de Begoña. Así, los camiones que transportan la cuadra de los rejoneadores llegaron a El Bibio de madrugada y nada más aterrizar airearon a sus caballos –una decena por cada lidiador– y tomaron su temperatura para asegurarse de que todos habían llegado en buen estado de salud. Tras este primer chequeo, comenzó el verdadero espectáculo que cada año congrega a decenas de personas por las mañanas en El Bibio cada vez que hay rejones: el ritual de preparación. Seis manos y unos 45 minutos por corcel son suficientes para dejarles listos para su función vespertina. "Primero, si los vemos nerviosos, les damos una ducha fría para relajarlos. Después, pasamos al peinado", explicó David Herro, compañero de García. Con delicadeza, los profesionales entrelazan la crin y la cola de sus "niños bonitos" y las adornan con lazos rojos, azules, blancos o amarillos. A veces con crineras o madroños. "Además, hay otros que llevan, también, castañetas, que son como unos moños pequeños que se hacen con trencitas en su pelo. Queda muy bonito", añadió Herro. Las estrellas del rejoneo no pasan solo por la peluquería, sino también por la pedicura. "A los cascos se les hecha un aceite que los hidrata y los deja más oscuros y bonitos", continuó.

Rui Fernandes y Joao R. Telles visten a la federica. Y se nota también en sus caballos para el paseíllo y la lidia. "Utilizamos penachos, que es como una pluma que les ponemos sobre la cabeza. La montura también es diferente. Usamos unos estribos que son cajas. Es todo del color de oro y queda precioso", declaró el portugués Duarte Fernandes, sobrino de Rui Fernandes y rejoneador profesional, con un español muy conseguido y clarificado.

Esta primera exhibición de la segunda de abono de la feria atrajo a decenas de curiosos que se acercaron para sentir de cerca su belleza. Entre ellos se encontraba María Suárez junto a su familia. Para esta gijonesa "es guapísimo ver cómo los preparan". Y para Candela Díaz, su acompañante más pequeña, todavía más. "Vinimos aquí por ella. Le encantan los animales y está feliz. Volveremos el año que viene", añadió Suárez. Sara González, Nicolás González y Álvaro González, también, son unos apasionados de los corceles y no dudaron en acudir a su encuentro. "Se ve que los cuidan con muchísimo cariño. Animo a todos a que vengan y a que conozcan esta maravilla", concluyeron los tres.