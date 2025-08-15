Cadasa llama a ahorrar agua

El Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) llevó a cabo una actividad en un stand auxiliar en la FIDMA con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del ahorro de agua. Además, el consorcio continúa con la campaña sobre los residuos "Pipí, popó y papel". En la foto, público en el expositor.

