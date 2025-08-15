Deporte y naturaleza, en el ADN de los asturianos

"El deporte y la naturaleza son dos pilares esenciales de nuestra identidad y de nuestro porvenir como comunidad", manifestó la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en la presentación del proyecto "ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza" en el stand del Principado de la Feria de Muestras. Es una iniciativa que ha logrado el reconocimiento de Asturias como "Región Europea del Deporte 2025", distinción que sitúa a la comunidad "en el mapa internacional como referente de la promoción de la actividad física, con el respeto al entorno y a la inclusión", expresó la Consejera.

Asturias se presenta como un territorio "único" en el que su diversidad natural permite gozar de una gran variedad de actividades. "Nuestra tierra está dotada de un medio natural absolutamente extraordinario y de una población que, a lo largo de los siglos, vivió en estrecha relación con este medio para poder disfrutarlo efectivamente conectado a él", expresó Gutiérrez. Así, como relató la Consejera, "el Paraíso Natural no tiene fronteras": lo aprovechan los amantes del mar, de los ríos, de las montañas y de los valles. "Los asturianos han vivido aprovechando las bondades del medio que los rodeaba, disfrutándolo y preservándolo también. Porque la práctica de la actividad física ayudó a que disfrutemos y preservemos el medio como lo hacemos hoy", incidió Gutiérrez.

Tanto la Consejera como Manuela Fernández, directora general de Actividad Física y Deporte, coincidieron en sus intervenciones en la importancia de la práctica deportiva a lo largo de la vida, "tanto para la salud física como para la mental", aseguraron. Por ello, el proyecto "ADN" persigue, como subrayó Vanessa Gutiérrez, "que en todos los territorios este presente el deporte a través de eventos, jornadas, congresos y foros abiertos. Pero, sobre todo, lo que queremos es que resulte útil para las entidades y clubes deportivos y para los deportistas que tenemos en Asturias", añadió la Consejera.

Así, este proyecto, que cuenta con cerca de medio millón de euros de financiación, abarcará 32 concejos de la región. Ya se han celebrado algunos actos, como el Encuentro Muyer y Deporte en La Morgal o el Foro de Deporte Adaptado en Arriondas. Pero queda mucho por disfrutar y aprender. Así, el calendario para las próximas semanas incluye la tradicional prueba de esquí sobre yerba en Pajares, que se llevará a cabo el próximo día 24, así como el Foro Deporte y Desarrollo rural, previsto para el día 28 en Santalla (Castropol).

Los eventos que se prologarán hasta finales de año y dirigidos a todo tipo de públicos. Se trata de que "cada cual, en función de sus posibilidades y de sus circunstancias, se anime a la actividad física. Esta es fundamental para el futuro de la vida de las personas", concluyó la Consejera.