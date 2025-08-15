Los deportistas llevan a la Feria su "camaradería"

El Día del Deporte llegó ayer a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón con una relevante representación de disciplinas como el baloncesto, balonmano, natación o hockey. En este día, repleto de actividades, varios clubes y deportistas visitaron el recinto ferial "Luis Adaro". Hubo además una mesa redonda sobre el deporte y la salud, y un taller de pilates adaptado a personas mayores.

En el centro, Joaquín Miranda, presidente del Grupo Cultura Covadonga, ayer. / Á. G.

"El Grupo Cultura Covadonga es una institución en Gijón, en Asturias y en España, y la Feria es un evento de alcance nacional. Casualmente estamos los dos en Gijón y estamos contentísimos de estar aquí apoyando a la Feria y apoyando el deporte", dijo el presidente del Grupo, Joaquín Miranda, mientras realizaba una visita por el recinto ferial. "Es además un día entrañable para nosotros, porque se juntan deportistas, directivos, veteranos y empleados, y es una jornada de camaradería muy bonita", añadió con orgullo Miranda.

Directivos y nadadores del club Santa Olaya. / Á. G.

Otra agrupación con gran reconocimiento que asistió ayer al Día del Deporte fue el Club Natación Santa Olaya. " Este día para nosotros es un día muy agradable, porque venimos con nuestros nadadores, que son el corazón del Santa Olaya; hoy (por ayer) hemos venido con los alevines, y están disfrutando muchísimo de cada stand y de cada visita guiada", dijo Gonzalo Méndez, presidente del club. "Para nosotros, la Feria de Muestras es parte de Gijón, y es una de las bases primordiales de la ciudad, porque es un lugar que atrae a muchas personas y de procedencias muy variadas; creo que el certamen cubre las necesidades de todo el mundo", añadió Méndez. Y subrayó que el Día del Deporte, así como las jornadas oficiales que el certamen dedica a cada zona de Asturias, "son muy importantes". "De ese modo la Feria consigue mantener una relación estrecha y directa con la sociedad asturiana", dijo.

Jugadores y directivos del Círculo Gijón Baloncesto.

Como para Méndez, para el presidente del Telecable Hockey Club, Fernando Sierra, que asistió a los actos de ayer con parte de su equipo, la FIDMA "es una tradición". "Además de ser un club de Gijón, sentimos la feria como una tradición y una gran oportunidad, ya no solo para visibilizar nuestro club, sino también para visitar a nuestros colaboradores y patrocinadores y tener un contacto directo y cercano con ellos", explicó Sierra. Y apostilló: "A la Feria también se viene a disfrutar y a conocer todo lo que tiene".

Baloncesto

"Para el equipo siempre es muy importante estar en la Feria, para apoyar a Gijón y para darnos a conocer y dar también a conocer el baloncesto", explicó el presidente del Gijón Basket, Enrique García. Subrayó que el principal objetivo del club para este año es "ascender con el primer equipo". El club fue fundado en 1995 centrado en el baloncesto masculino. Como novedad para la nueva temporada, García resaltó la creación de una sección femenina con "dos o tres equipos".

Miembros del club Confía Balomano Base de Oviedo.

Por su parte, el club de baloncesto gijonés CDB Fodeba llegó al recinto ferial con más de 40 jugadoras de todas las edades. Su presidente, Pedro López Ferrer, expresó el agradecimiento de la agrupación deportiva a sus patrocinadores. "Este día es muy importante, porque a los patrocinadores les gusta vernos y nosotros lo hacemos con gusto; es una forma de devolverles un trocito de todo lo que ellos hacen por ayudarnos", añadió López Ferrer.

Equipos del club de baloncesto Fodeba.

Como se puso ayer de manifiesto durante la jornada de la Feria, Asturias ha sido reconocida este año como "Región Europea del Deporte", gracias en gran medida al programa "ADN: Asturies, Deporte y Naturaleza".