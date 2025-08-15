Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente

La Policía Nacional investiga la presunta violación a una joven francesa de 19 años acontecida esta semana en el entorno de Poniente. La supuesta agresión se produjo en la madrugada del martes al miércoles y los agentes pudieron detener ayer al por ahora único sospechoso de lo ocurrido. Según la versión de la víctima, que no habla bien español, se entiende por ahora que agresor y agredida no se conocían de antes y que se encontraron por primera vez en una discoteca del entorno de Fomento esa misma noche. La joven fue atendida también en la misma madrugada de la supuesta violación, poco después de lo ocurrido, en uno de los bancos del paseo de la playa. Fue trasladada, tal y como marca el protocolo ante sospechas de agresión sexual, al Hospital Universitario de Cabueñes para someterse a una exploración física.

Según las primeras pesquisas, y de acuerdo al testimonio aportado por la afectada tras ser atendida por sanitarios y agentes, esta mujer de 19 años conoció a su agresor en el interior de una discoteca de la zona horas antes de la supuesta agresión. La versión resulta por ahora factible porque ambos figuran en las cámaras de seguridad entrando por separado a un local de ocio nocturno.

La víctima, según fuentes consultadas por este periódico, fue atendida a hacia las seis de la madrugada y se encontraba para entonces sentada en un banco del paseo del arenal esperando por las autoridades. Estaba, en ese momento, acompañada por un hombre, posible conocido de ella y no relacionado con la agresión, que ayudó a traducir los comentarios de la mujer al español.

De acuerdo a estas primeras explicaciones, agredida y agresor se dirigieron, después de conocerse en la discoteca, hacia el paseo de Poniente –algo que sí pudo ser consentido pero que tendrá que aclararse más adelante–, entorno donde se entiende que pudo ocurrir el hecho delictivo. El caso se investiga, en cualquier caso, como una agresión sexual completa y no consentida.

Las pesquisas policiales, por lo demás, comenzaron ya esa misma madrugada, con una primera inspección en los locales de ocio nocturno de todo el entorno de Fomento para tratar de dar con un individuo que coincidiese con la descripción aportada por la víctima. Esa búsqueda inicial fue ardua porque en Fomento, con Gijón en plenas fiestas, hay una gran afluencia de gente en entornos de ocio nocturno. De ahí que la revisión de los locales se saldase en este primer momento sin la posibilidad de realizar ningún arresto.

Cámaras de videovigilancia

La Policía Nacional, sin embargo, siguió trabajando desde entonces, considerando este asunto como prioritario. Entre las gestiones realizadas para tratar de dar con el sospechoso de esta agresión, los agentes solicitaron a los negocios de la zona una copia de las grabaciones de sus cámaras de seguridad, una petición habitual en este tipo de investigaciones y que ayudó a agilizar enormemente la investigación. Según ha podido saber este periódico, en uno de los vídeos recabados e inspeccionados por los agentes figura tanto la víctima como su presunto agresor entrando en la discoteca que ella ya había mencionado en la madrugada en la que fue atendida.

Las fuentes consultadas por este periódico apuntan también a que el varón a quien por ahora se señala como sospechoso de esta agresión sexual fue arrestado durante la jornada de ayer. La investigación policial, no obstante, continúa para recabar más datos sobre lo ocurrido.