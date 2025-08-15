La EMA instalará en otoño 20.000 telecontadores

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) comenzará a instalar este otoño contadores de telefacturación en 20.000 hogares gijoneses, según se informó en la reunión de ayer de su Consejo de Administración. Se trata de unos dispositivos que serán propiedad de la EMA, en lugar de los usuarios. El coste de cada uno de ellos ronda los 130 euros.

La información sobre los contadores para la telefacturación se abordó fuera del orden del día de una reunión convocada para aprobar las ordenanzas fiscales de la EMA para 2026, que incluyen una congelación de las tarifas para ese año. La decisión fue adoptada con los votos de los representantes de Foro Asturias, CC OO, con los votos delegados de Podemos e IU se opuso, al defender una subida del IPC en las tarifas del agua para los tramos de mayor consumo de este recurso. El PSOE también votó en contra de las ordenanzas fiscales de la EMA, al estar en desacuerdo con el traspaso de fondos de la EMA al Ayuntamiento de Gijón. El PSOE también pide incentivar la reducción en el consumo de agua y penalizar los tramos más altos de consumo.

Inversiones en duda para los socialistas

En cuanto al traspaso de 2,6 millones de euros de la EMA al Ayuntamiento para amortizar deuda municipal, el edil socialista José Ramón Tuero criticó que ese dinero no se destine a mejoras en las redes de saneamiento y abastecimiento. Además, Tuero apuntó que "tendrán que explicarnos cómo van a acometer todas las inversiones anunciadas porque no actualizan tarifas y encima ahora van a quitar dinero de las reservas de la EMA para tapar el agujero de las cuentas municipales", considerando que se está descapitalizando a la empresa.

El presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, aseguró que están garantizados los fondos suficientes para que la EMA pueda acometer las inversiones que tiene proyectadas, detallando que la empresa tiene actualmente en caja 41 millones de euros.