De excursión a la Feria: "Será una experiencia que no olvidarán"

Acompañados por sus familias de acogida y por el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, trece niños y niñas saharauis del programa "Vacaciones en Paz", organizado por la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, vivieron ayer una jornada especial en la Feria de Muestras. Pendás destacó que esta actividad es "una muestra más de ese Gijón inclusivo y amable, que siempre recibe", y se mostró convencido de que "será una experiencia que no olvidarán en su vida". Se trata de la primera vez que se organiza una visita de este tipo, pero va camino de convertirse en una "tradición anual", aseguró el concejal.

La banda de música que recibió a los visitantes.

La jornada comenzó con una foto de grupo frente al busto de Jovellanos, "como si fuesen las autoridades cuando vienen las grandes entidades", señalaron los organizadores. Después, el grupo se desplazó al Museo del Pueblo de Asturias, entre sones de gaita y un ambiente distendido y animado. Allí conocieron elementos emblemáticos de la cultura asturiana, como un hórreo, una panera y otras instalaciones tradicionales. De este modo, se les acercó a la "cultura asturiana tradicional vinculada al mundo rural", tal y como explicó Pendás. A continuación, los menores disfrutaron de dos actividades pensadas especialmente para ellos: una vuelta en los quads e hinchables y, más tarde, una parada en el stand de Coca-Cola para refrescarse y descansar. Posteriormente, cada familia dispuso de tiempo libre para recorrer los distintos puestos del recinto a su propio ritmo.

Belén Cueva y Valentina Barrial, coordinadoras del programa en Asturias, explicaron que la visita forma parte de la acogida que el Ayuntamiento de Gijón brinda cada verano a estos menores. "Vacaciones en Paz" es una iniciativa que se mantiene viva desde 1979, en la que instituciones y entidades —desde los ayuntamientos hasta el Gobierno del Principado— colaboran para ofrecer a niños de los campamentos de refugiados saharauis la posibilidad de pasar el verano en España. El programa tiene una finalidad triple: alejar a los menores del calor extremo, mejorar su salud con revisiones médicas y una alimentación equilibrada y promover en general el intercambio cultural entre ambos territorios. En Asturias, este año participan 97 menores, que pasan dos meses con familias seleccionadas según criterios de protección a la infancia.

La situación del pueblo saharaui persiste desde hace más de 50 años, consecuencia, dicen las organizadoras, de una descolonización pendiente y una contienda prolongada que mantiene a miles en campamentos de Argelia. "Ojalá estuviera solucionado y entonces sería una festividad, pero mientras tanto seguiremos haciendo Vacaciones en Paz", señalaron. Los trece niños, por su parte se mostraron animados durante toda la visita y atendieron contentos a todas las explicaciones.