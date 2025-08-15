Gijón abarrota San Lorenzo para bailar la danza prima y vibrar con el Restallón: "Es una tradición que no hay que perder"

El muro de Gijón rebosaba este mediodía de gente. Miradas expectantes se dirigían hacia la playa de San Lorenzo, donde, como cada año, se congregaron cientos de participantes para la última gran cita de la Semana Grande: la danza prima y el Restallón. Una festividad que reúne tanto a visitantes como locales para participar de una tradición que forma parte de la identidad asturiana. Hubo quienes, para soportar el calor, bailaron con el bañador de la playa en una cita que los asistentes señalaron que es "fundamental" conservar.

La fiesta comenzó puntual las 14.00 horas con la danza prima, cuando los altavoces del Muro daban las indicaciones para la colocación de los participantes. Miles de personas se dispusieron en una línea recta que recorrió la arena de la playa de principio a final. Al son de la música tradicional, los asistentes comenzaron a interpretar la ya conocida coreografía: avanzar el pie derecho, pisar con el izquierdo, retroceder con el derecho y volver a pisar con el izquierdo, y así hasta el final de la canción. Mientras, los participantes se enlazan por los meñiques, formando una gran cadena humana. El baile concluyó con los himnos "Asturias, patria querida" y "Gijón del alma", reforzando el sentido de esta danza como homenaje "a aquellos que dejaron nuestra tierra para buscar un futuro mejor".

Así vivió Gijón la danza prima y el Restallón, en imágenes / Ángel González

Inmediatamente después, también con puntualidad, el sonido de los últimos acordes dio paso al estruendo del Restallón. Durante algo más de tres minutos, cientos de voladores iluminaron y estremecieron el cielo gijonés, resonando desde la playa hasta las calles del centro. Este año, como novedad, los disparos incluyeron humos de color azul y amarillo en homenaje a la bandera de Asturias, un detalle que arrancó una gran ovación de los presentes y puso el broche final a la Semana Grande.

Visitantes asiduos

Entre quienes participaron en la danza prima estaba Isidoro Santana, llegado desde Las Palmas de Gran Canaria por cuarto año consecutivo para disfrutar de las fiestas junto a sus amigos Esther González, Fernanda Vega, Javier Fernández y José Antonio Vega. "Es una idea muy importante para recuperar el patrimonio musical y folclórico de la región", decía tras hacerse un "selfie" con el grupo. "La ciudad es muy acogedora y la gente muy amable con los extranjeros. Aunque haya más turismo cada vez, yo me he sentido como en casa", aseguró.

También se encontraban Lisa Díaz y su hija Eva, residentes en Alemania, pero de raíces españolas. "No siempre podemos venir por el calendario escolar, pero este año nos ha coincidido y no hemos dudado en asistir", explicó Díaz. Tanto madre como hija se unieron al baile. "Alguna vez habíamos participado, pero ella era muy pequeña y no se acuerda", dijo la progenitora. "Nos ha gustado mucho volver después de tanto tiempo, especialmente con el buen tiempo que hace", añadió.

Entre los rostros habituales, por otro lado, destacaban Luis y Carolina Mack, hermanos alemanes de padre gijonés y fieles ambos a la cita veraniega. "Nunca me voy de Gijón sin haber visto el Restallón", aseguró el primero. Carolina, por su parte, mencionó otra de sus costumbres: "Antes de venir a la danza prima nos gusta escuchar a la banda de música de Gijón, que esta vez actuó en Begoña". Año tras año regresan para vivir una celebración que, aseguraron, "es fundamental mantener" como parte del alma de la ciudad.

A la cita también acudieron familias al completo, como la formada por Andrea Mayo y Nacho Menéndez, gijoneses que asistieron con sus tres hijos: Álvaro, Julia y Valeria. "Es una tradición muy bonita que no me gustaría que se perdiese; este año, eso sí , he visto menos participación, lo cual me da mucha pena", comentó Andrea. Tras concluir la festividad, se unieron al resto de bañistas que acudieron al lugar para disfrutar de una tarde de sol y calor.