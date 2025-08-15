Gijón celebra hoy su día grande: danza prima y Restallón en San Lorenzo

Tras una Noche de los Fuegos en la que el centro de la ciudad lució abarrotado, Gijón continuará celebrando hoy por todo lo alto de la Semana Grande. Lo hará como manda la tradición, bailando la danza prima y con el estruendo final que ofrece el Restallón.

La actividad dará comienzo este viernes 15 de agosto en torno a las 14.00 horas en el paseo del Muro de San Lorenzo y en la propia playa. Será allí donde se realice la multitudinaria danza prima. En ella cantarán los grupos folclóricos de la ciudad y la Sociedad Torner, dirigidos por Carlos José Martínez.

Al término de la danza prima,a hacia las 14.15 horas, el material pirotécnico volverá a ser el gran protagonista en la ciudad mediante el Restallón, que durará entre tres y cuatro minutos y que tendrá como novedad unos humos de color azul y amarillo, por la bandera de Asturias. En total, se dispararán 80 kilogramos de material pirotécnico.

Todo hace indicar que estas dos citas volverán a llenar un año más la playa de San Lorenzo y sus alrededores en una jornada que se prevé calurosa.

El broche de oro, mañana con el grupo "Radar"

En el apartado musical, el principal atractivo de esta jornada será el concierto que ofrecerá Rosario, a las 22.00 horas, en Poniente. La reconocida artista, que se encuentra presentando en directo su nuevo disco, "Universo de Ley", ofrecerá un concierto en el que repasará algunos de los grandes éxitos que ha cosechado a lo largo de su extensa carrera.

No obstante, este no será el último recital de música que ofrecerá la Semana Grande de Gijón, ya que este sábado será el turno del grupo "Radar" en Poniente.