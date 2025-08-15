Gijón se entrega a Begoña con los Carmelitas en una misa calurosa y abarrotada: "La ciudad la construimos entre todos"
"Lo más importante de esta villa marinera son sus gentes", resalta el religioso Juan José Herrero, que ofició la eucaristía
Las altas temperaturas con las que amaneció Gijón este viernes, día grande de las fiestas, no supusieron ningún impedimento para que decenas de vecinos exhibieran su fervor por la patrona de la ciudad en el templo parroquial de los Carmelitas en Begoña. La misa en honor a Begoña fue calurosa, multitudinaria y emotiva. El encargado de oficiarla fue el religioso Juan José Herrero, de la comunidad de los Carmelitas en Burgos. Entre los presentes hubo representación del gobierno local, con la alcaldesa Carmen Moriyón a la cabeza, y de otras instituciones. "Seguimos implorando a la Virgen que a todos los gijoneses acoja, porque todos hacemos Gijón", reivindicó la Regidora, quien completó el mapa de la ciudad que se desplegó en la pared del altar de la iglesia en la tradicional entrega de ofrendas.
Todavía restaban algunos minutos para las 12.00 horas cuando el interior del templo comenzó a llenarse. En el altar ya llamaba la atención la frase "Porque todos hacemos Gijón", una frase que fue la más repetida a lo largo de la misa. Desde el inicio, Juan José Herrero tomó la palabra para dirigir una celebración con gran protagonismo para la Agrupación Coral de Porceyo y el grupo folclórico "Xiringüelu".
Herrero estuvo acompañado en el altar por el párroco del templo, Fidel Gil, así como por los carmelitas Ángel Iruzubieta y Gabriel Castro. Entre los rezos, muchos de ellos cantados por el coro de Porceyo, el religioso hizo hincapié en la importancia de recordar que "Gijón lo construimos entre todos". "Lo más importante de esta villa marinera, con su playa de San Lorenzo, el puerto, Cimavilla, Cabueñes y El Molinón, son sus gentes; cada uno de vosotros, desde la alcaldesa y las autoridades hasta el más discapacitado o el último inmigrante que ha llegado. Todos se tienen que sentir importantes para aportar ese granito de arena, con la finalidad de que la playa de San Lorenzo siga siendo esa imagen de abrazo que nos permite recrearnos, descansar y gustar de la brisa del mar", reivindicó Herrero, que aprovechó para ensalzar el trabajo que realizan en la Cocina Económica, una entidad que "produce esperanza, esa que tanto necesitamos".
Tras lanzar estas palabras, el religioso dio paso a la entrega de ofrendas. En esta ocasión, todo giró en torno a un espacio de la pared que progresivamente fue luciendo el mapa de la ciudad. Cada una de las cinco porciones del plano contaban con una frase que se encargaron de leer, en este orden, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro; el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador; la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo; el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat y la alcaldesa, Carmen Moriyón. Todos ellos pidieron a Begoña por los proyectos de la ciudad, la "sana ambición deportiva", las manifestaciones culturales "enriquecedoras", los nuevos proyectos de innovación "en tierra, mar y aire" y por acoger a todo el que llegue a Gijón.
Aplausos para el grupo "Xiringüelu" y el coro de Porceyo
La recta final de la misa fue especialmente emotiva. Los integrantes del grupo "Xiringüelu", como es habitual, realizaron su ofrenda con el pan y el vino. Tras ellos, las componentes Natalia Rodríguez y su hija de un año y medio, Valeria Furones, hicieron entrega de un colorido ramo de flores a los religiosos, un instante que precedió al baile tradicional que llevaron a cabo Aitor García y Silvia Menéndez.
Los aplausos de los asistentes se sucedieron durante una eucaristía que culminó Fidel Gil lanzando dos vivas, uno a la patrona de la ciudad y otro al propio "Gijón del alma". "Hemos disfrutado mucho de la celebración. Se han lanzado muy buenas promesas que han sumado un lema que es más cierto que nunca", aplaudió Martínez Salvador.
