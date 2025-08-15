José Ramón Fiaño elogia la muestra sobre la sidra de LA NUEVA ESPAÑA

El stand de LA NUEVA ESPAÑA de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) recibió la visita del presidente de Caja Rural de Gjón, José Ramón Fiaño (en la foto), quien elogió la calidad de la exposición fotográfica dedicada a la sidra asturiana en el pabellón del periódico.

