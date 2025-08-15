Luismi Piñera, cronista oficial de Gijón: "Es la rampla de la Pescadería de toda la vida; viva la Gijonomía"

¿El cronista oficial se puede desmelenar en Semana Grande?

Los espejos de mi casa me dicen que hace tiempo que no me desmeleno, pero tuve mis épocas. Lo que espero es que no se difundan testimonios gráficos de esas cosas. Hundiría mi carrera.

Hombre, algún exceso, alguna fartura pillará estos días...

Los ya famosos espejos de mi casa me llevan la contraria, pero yo en realidad comer como poco. Poco y además mal. Pero hombre, una rajina de bonito con una de sidra, ahora mismo si quieres, eso es un lujo. Pago yo. De postre descubrí hace poco el helado mitad chocolate y mitad mango. Uf. Para no hacer publicidad diremos calle Los Moros o calle San Antonio.

Vamos, que no sufre por reservar para comer el día de Begoña...

El cronista en Gijón siempre tiene mesa lista sin reservar, como pasa en las películas. Es broma (risas).

¿Se está masificando el turismo o los playos quéjense por todo?

Hombre las dos cosas. Pero, atentos, quejarse de todo es nuestra señal de identidad, somos así, protestones. Así seguiremos. Además de reivindicativos, acogedores. ¿Quién da más? A mí me presta mucho que la gente venga a Gijón, aquí no sobra nadie.

Como jovellanista convencido, ¿qué diría el prócer de la city?

El 6 de agosto lo vi en el acto jovellanista y el bronce está como recién inaugurado. La estatua, perfecta; y su legado, perfecto; que levante la mano quien esté en contra de Jovellanos, muy grande Jovellanos. Hombre, se asombraría el de Cimavilla de ver a un hombre con tantas carencias como cronista oficial de Gijón. Pero procuro poner interés.

¿Algún calonín en San Lorenzo?

Fui mucho de San Lorenzo, claro, pero a San Lorenzo (a la playa digo) le tengo mucho respeto, es un lugar sagrado. No sé qué me da pisarla. Desde hace tiempo le pongo los cuernos con una playa de un concejo limítrofe, hay que llevarse bien con todo el mundo. No diré la playa por los paparazzis. Me pasa lo mismo con El Molinón, en Ceares (La Cruz) o Jove (Santa Cruz) me verás.

¿Esto de les meduses ye nuevo?

De pequeñín me picó una medusa, así que saca cuentas desde cuando andan por aquí. Si se puede escoger, prefiero una medusa que una carabela portuguesa; no sé, por hacer patria supongo.

¿Quién escribió mejor de la Semana Grande?

Qué sé yo, para empezar digamos Semanona. Por no salir de "La Nueva", me acuerdo de cosas de Julio Puente, Alfonso Peláez, Cuca Alonso, Paco Prendes, Dioni Viña, Juanra Las Clotas… Vaya gente. El conocerlos –y aprender de ellos y ella– me valió por varios másteres en gijonismo.

¿Ye de los que compran en la Feria?

Claro, de otra forma para qué voy. El plan es ver los stands (sí, el de LA NUEVA ESPAÑA también), picar algo y al final con alguna bolsa llena llego a casa. Es un mundo. Es raro que nadie la haya llamado nunca la Feriona. Tamos perdiendo facultades los gijoneses…

Vamos a polemizar, si el cargo le permite. ¿Toros sí o toros no?

No hay polémica. Bibio viene de "Bivium", dos vías, dos caminos. Bien, yo en la encrucijada cojo el otro camino, el que no va a El Bibio. ¿Contesté?

Ha sido una larga cambiada...

Pues olé.

¿El Paseo Gastro?

Casi contesto como lo de los toros, pero aquí no tengo etimología. Tenía pensado ir un día pero me va a surgir un compromiso de última hora.

Urge resolver esto. ¿Rampa o rampla?

Rampla de la Pescadería de toda la vida. Hay puristas que hablan de rampa, de que si el diccionario dice que… ¿De qué estamos hablando si todavía no sabemos ni siquiera de dónde viene, exactamente, la palabra Gijón? Hay teorías, pero los que saben no se ponen de acuerdo. Pero bueno, rampa o rampla, pero sobre todo con la gente que la puebla, en invierno, en verano, a las siete de la mañana. Viva la Gijonomía.

¿De misa de Begoña o de Restallón?

El Restallón no me lo pierdo, y el domingo 17 a las 12 me tienes en la misa del santuario de Nuestra Señora de Contrueces, la primitiva patrona de Gijón. Siempre es el domingo siguiente al 15 de agosto, siempre voy, coses míes.

¿Qué me dice de los Fuegos?

Muy fan de los Fuegos. Algún año, lo reconozco, los vi en la tele. Gran fallo, hay que ir. En Gijón somos de multitudes: Semana Negra, aviones, Fuegos, la mareona cuando el Sporting hace años… Somos de juntarnos, de hacer cosas en común. Me gusta eso, ¿Miramos para arriba y abrimos la boca como bobos? Sí, ¿qué pasa?

Remate como cronista oficial.

Me hice algún enemigo con algo que contesté, seguro, pero vaya aburrimiento que todos fuésemos iguales. Tengo la impresión, leyéndolos, de que mis antecesores en el cargo (Somoza, Fabricio, Alonso Bonet y Adúriz) eran de decir lo que pensaban. Con no defraudarlos a ellos me vale.