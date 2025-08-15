El Mercado Ecológico, desde hoy hasta el domingo

Desde hoy viernes y hasta el domingo, en esta recta final de la Semana Grande, el Mercado Ecológico regresa a la plaza Mayor. Los puestos abrirán entre las 11.00 y las 15.00 y entre las 17.00 y las 21.00 horas. Con un cartel promocional renovado, que luce una madreña azul "convertida en playa improvisada", pretenden los organizadores ilustrar "la esencia" del mercado en este mes de agosto, que para ellos significa "tradición, color, descanso y buen humor". Como actividades paralelas, hoy y mañana se concienciará sobre la importancia del mar con Atlantic Cities, el proyecto MakeEUBlue y el Acuario. El domingo, a las 14.00 horas, habrá un baile colectivo al ritmo del "xiringüelu".