Morante no llega a Donosti y sigue la duda en Gijón

Morante de la Puebla ya tiene sustituto para su cita de este viernes en la plaza de toros de San Sebastián. El maestro sevillano presentó parte médico a la empresa después de la cogida sufrida en Pontevedra el pasado domingo. Un parte médico que no ha llegado a Gijón todavía, por lo que aún no se puede descartar su presencia en El Bibio mañana sábado. Aunque es difícil. No obstante, la afición y la empresa mantienen la esperanza de que el genio cigarrero cumpla con su cita frente a toros de Núñez del Cuvillo alternando con Andrés Roca Rey y Juan Ortega.

En San Sebastián será el joven diestro Marco Pérez, que estaba anunciado con Morante de la Puebla, quien lidie cuatro toros en un festejo mixto con la novillera Olga Casado. Casado, que se quitó la víspera de la novillada que abría la feria de Begoña –presentó parte médico por una lesión muscular después de una cogida en la plaza de Socuéllamos, en Ciudad Real– sí hará el paseíllo en Donosti. En el coso guipuzcoano, al ser ella la única novillera, no habrá sorteo como lo había en Gijón, donde estaba anunciada junto a Tomás Bastos y El Mene.

Las dudas por Morante de la Puebla están en boca de todos los aficionados desde que el pasado domingo se conoció la noticia de la cogida. Un toro de Garcigrande, el primero del festejo en Pontevedra, hirió al diestro sevillano. Fue atendido en la plaza de toros de Pontevedra y trasladado luego al hospital. "Herida anfractuosa de 10 centímetros que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros", rezaba el parte médico.

La misma noche del percance en Pontevedra la durmió en el hotel, fuera del hospital. Luego puso rumbo a Portugal, donde comenzó la recuperación. Huesca, el pasado lunes, fue la primera de las tardes que Morante se perdía por la cornada en una temporada para la historia. San Sebastián, esta tarde, es la siguiente. Falta todavía por ver si Gijón se queda sin disfrutar del sevillano. Ya la próxima semana tiene compromisos en plazas de primera categoría como Málaga y Bilbao.

Ventas a buen ritmo

El cartel del próximo sábado en El Bibio, despertó una gran expectación. Prueba de ello es que en apenas dos días se agotaron las localidades de sombra y poco a poco comenzaban a llenarse los tendidos de sol. Además de Morante, están anunciados Andrés Roca Rey y Juan Ortega, otros dos de los toreros con mayor ambiente del escalafón y mayor tirón en taquilla. De no llegar a tiempo Morante, la empresa deberá buscar un sustituto. Y no es sencillo. Ya no solo porque se trata de un torero irremplazable, sino porque un 16 de agosto tienen festejo la mayoría de toreros. La idea de la empresa es esperar hasta el último momento por Morante. Igual que la afición asturiana.