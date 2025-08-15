Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid

Fin a la duda sobre si José Antonio Morante de la Puebla podrá hacer el paseíllo este sábado en El Bibio. El maestro sevillano ya ha confirmado que no podrá participar en la feria taurina de Begoña tras la cogida sufrida el pasado domingo en Pontevedra. Al igual que hizo el lunes en Huesca y hoy en San Sebastián, este viernes Morante de la Puebla hizo llegar el parte médico a la empresa. Tras este contratiempo, será el torero malagueño Saúl Jiménez Fortes quien sustituya al diestro sevillano y complete un cartel en el que también están Andrés Roca Rey y Juan Ortega.

La empresa Circuitos Taurinos, liderada por Carlos Zúñiga, ha optado por uno de los toreros del momento para sustituir a Morante. Fortes causó sensación el pasado San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid firmando dos soberbias faenas a una corrida de Araúz de Robles. Fue una tarde con fallo a espadas, pero que convenció a toda la afición madrileña que vibró con su toreo. Zúñiga esperó hasta el último momento para hacer movimientos por si el maestro cigarrero lograba recuperarse a tiempo.

Un triunfo rotundo en Las Ventas de Madrid

Morante sufrió una cornada en Pontevedra que le causó una “herida anfractuosa de 10 centímetros que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros". Después de haber esperado hasta el último momento, y tras la corrida de este viernes, se ha optado por Saúl Jiménez Fortes.

La de Gijón será la tercera tarde que se perderá Morante de la Puebla esta semana, ya que tras el percance sufrido en Pontevedra ya se vio obligado a no participar en la feria de Huesca -el pasado lunes- y en San Sebastián, hoy día 15. Los siguientes compromisos que tiene el diestro sevillano, que está firmando una temporada histórica, son en plazas de primera categoría, como Málaga y Bilbao.

La corrida de este sábado despertó una gran expectación desde que fue presentado el cartel de esta edición. Prueba de ello es que bastaron solo dos jornadas para que no quedaran localidades de sombra a la venta. Asimismo, los tendidos de sol comenzaron a llenarse rápidamente. Además de tratarse de grandes toreros, esta cita llegaba en un momento en el que la rivalidad entre Morante y Roca Rey se encontraba en su punto álgido.

El cartel de mañana sábado queda compuesto finalmente por Fortes, Roca Rey y Juan Ortega con toros de Núñez del Cuvillo que ya descansan en los corrales de El Bibio.