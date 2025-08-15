El Muro sumará tres "islas verdes" en Manso, Ezcurdia y Emilio Tuya

Tres "islas verdes" para el Muro. El paseo se reformará el año que viene para sumar zonas ajardinadas en el entronque de la avenida Rufo García Rendueles con las calles Manso, Ezcurdia y Emilio Tuya, entornos que hoy presentan cierta "degradación", a juicio del popular Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente. El edil, acompañado ayer por Alejandro Navazas, su director general, anunció esta nueva reforma aprovechando el Día del Medio Ambiente que se celebraba en la Feria de Muestras. El objetivo es doble: generar un nuevo corredor verde hasta Isabel la Católica y crear espacios "más acogedores, seguros y atractivos con el paseo".

El futuro aspecto como la "isla del Ancla". / LNE

Pintueles destacó que estas "islas verdes" conformarán la primera actuación de un plan mayor que busca conectar el parque Isabel la Católica con el Cerro de Santa Catalina para 2026, generando un corredor paisajístico y peatonal a lo largo del litoral. El proyecto remodelará una superficie total de 1.400 metros cuadrados, repartidos en las citadas tres desembocaduras del paseo marítimo: la de la calle Ezcurdia, la de Emilio Tuya y la de la calle Manso. La inversión prevista asciende a 300.000 euros, con un plazo de ejecución de tres meses, comenzando a partir del año que viene.

De este modo, se da inicio a una iniciativa que pretende "renaturalizar" espacios pavimentados y que "presentan cierta imagen de degradación", señaló el concejal. Por un lado, en la desembocadura de la calle Ezcurdia, donde nacerá la "isla de México Lindo", se convertirá en una zona de disfrute vecinal, con áreas de estancia y un espacio verde reservado para hostelería.

La "isla de México Lindo", en la desembocadura de la calle Ezcurdia. / LNE

En Emilio Tuya, la "isla del Ancla" sustituirá el pavimento gris para dar paso a un jardín accesible que rendirá homenaje a la actual pieza ferrosa de un ancla que preside la acera. Finalmente, en la desembocadura de la calle Manso, la "isla de Miami" dejará atrás su actual abandono para renacer con "guiños estéticos a las icónicas construcciones de los años 60", concluyó Pintueles.

Todas las intervenciones contarán con vegetación resiliente, adaptada a la salinidad y a los vientos marinos, y seguirán un esquema de plantación común, persiguiendo la coherencia visual. Los nuevos relieves del terreno aportarán, según los responsables, frescor en verano, protección frente al viento y "un atractivo visual renovado". Se espera que la reforma aporte "una mayor vitalidad al paseo".

La "isla de Miami", al final de la calle Manso. / LNE

El balance

El servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón ha ejecutado más de una decena de intervenciones en plazas, senderos, parques y corredores ecológicos, con el fin de que haya "más árboles y menos asfalto", tal y como señaló Navazas. En concreto, se han remodelado, la plaza del Continental, la plaza Clara Ferrer, el túnel de la Vía Verde de la Camocha, el Lavadero de Deva, el parque del Carballón o el parque del Pisón entre otros.