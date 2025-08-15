La música prendió la mecha en Gijón
Tres conciertos amenizan con gran éxito de público la velada de la Noche de los Fuegos, precedida por una actuación en el Botánico
Juan Mori Valdés
La Semana Grande no descansa ni un minuto, con la música en directo siempre en el foco del programa de actividades de los días más señalados del verano gijonés. Y es que, pese a que los grandes protagonistas en la noche de ayer fueron los fuegos artificiales que alumbraron la ciudad, la música sirvió como el reclamo perfecto para alargar más la velada. La agenda estuvo cargada de conciertos, con hasta tres espectáculos en diferentes puntos de Gijón; uno sirvió de previa para la pirotecnia, y los otros dos comenzaron instantes después del final de los fuegos.
"Assia", "Panamá Band", y "Eleven" pusieron el ritmo
La jornada comenzó con la mejor previa posible protagonizada por los ya repetidores, "Grupo Assia". Los gijoneses son expertos en liderar auténticas fiestas, aunque la de ayer no fue su mayor reto, con una ciudad volcada a la calle en la previa del espectáculo pirotécnico. El show comenzó a las 23.00 horas, por lo que durante una hora, hizo botar a los miles de presentes en la explanada de Poniente, que aguardaban al comienzo de los fuegos. No obstante, la previa les supo a poco, por lo que "Assia", que está celebrando su 30 aniversario, volvió al escenario para ya mostrar todo su potencial durante otras dos horas.
Además, el grupo "Eleven" arrancó motores cuando se tranquilizó el cielo, en el céntrico paseo de Begoña, haciendo un recorrido por una gran diversidad de géneros y épocas, para así hacer disfrutar a todos los presentes. El dúo gijonés, formado por "Law" González y Gustavo Rodríguez, apuesta por una puesta en escena variada de piano, percusión, gaitas y, por supuesto, dos voces ya bien entrenadas.
Por último, la "Orquesta Panamá Band", también subió el telón a las 00.30 horas, en este caso en la plaza 3 de Abril, junto a las piscinas de El Llano. Los gallegos, de Ferrol, tienen detrás tres décadas de trayectoria, algo que demostraron con creces ayer, cuando ofrecieron su show al público asturiano. La plaza se convirtió en toda una verbena canónica, con temas reconocibles que hicieron arrancharse a más de uno con algún que otro paso de baile.
Como teloneras, desde el Botánico, actuaron las pandereteras de "Compañeras", que dieron un concierto por la tarde en un jardín igualmente repleto de público y en el marco del programa veraniego del recinto, que se está celebrando con una muy buena acogida entre el público.
