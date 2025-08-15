Una nueva campaña para el turismo industrial

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, presentó en el Pabellón del Principado de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) la nueva campaña de sensibilización local sobre turismo industrial. Se llama "El paisaje que construimos" y se centrará en la difusión y promoción del turismo industrial minero. Se pondrá en marcha, dijo Martínez, en otoño, con una inversión prevista de 260.000 euros.

Martínez quiso defender la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de España. "Hay críticas injustas que dicen que los fondos no están llegando a los territorios: eso no es cierto. Hay mucho que agradecer al Gobierno por la gestión que hace", recalcó, asegurando una "inyección total de cien millones de euros" en el sector turístico asturiano. Los recursos de esta nueva campaña estarán destinadas a diversos campos, como la construcción de un stand específico de esta temática para ferias y eventos, o la creación de un fondo para contenidos digitales, como por ejemplo podcast, folletos temáticos y demás actividades en la redes sociales y paginas web. Además, la sensibilización de los asturianos será el foco de la primera fase de la campaña, por lo que se desarrollará en los medios de comunicación regionales, como resaltó la viceconsejera: "Hay mucha gente, asturiana, que no conoce lo que significó la minería para la región. La campaña responde a la idea de combinar lo cultural y lo natural". Es por ello que, dice Martínez, esta iniciativa tiene tanta relevancia, debido a la "necesidad de sentir ese orgullo, de transmitirlo y de que forme parte de cómo contamos las cosas, porque es nuestra historia". Por otra parte, Lara Martínez abogó por las "realidades", no por las "promesas", comprometiéndose con aquellas personas que "se dejaron la piel en la mina".

La socialista puso en valor el "potencial" de la naturaleza minera de Asturias y destacó que, una vez ejecutados en su totalidad los fondos del Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la inversión alcanzará los 4,5 millones de euros. Esta financiación corresponde a la marca "Asturias, Naturaleza Minera", lanzada en 2023 como parte de la apuesta del Gobierno regional por el turismo centrado en la historia minera asturiana. De esta cifra, un millón se gestionará desde la viceconsejería y los 3,5 millones restantes se destinarán a distintos planes turísticos administrados por ayuntamientos y mancomunidades. Martínez subrayó que la apuesta por el turismo industrial viene de atrás, desde la inauguración del Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) en 1994, lo que ha situado a Asturias "a la cabeza" del turismo industrial a nivel nacional, "con permiso de Cataluña".

Asturias cuenta con numerosos museos y centros culturales dedicados a la promoción de su patrimonio industrial y minero, entre los que destacan el MUMI, el Centro de Interpretación Poblado Minero de Bustiello, el Ecomuseo Minero Valle de Samuño y el Museo de la Mina de Arnao. Estas infraestructuras, junto con la campaña de sensibilización y los planes turísticos locales, consolidan la región como un referente del turismo industrial en España. Lara Martínez hizo hincapié en la importancia de crear nuevas oportunidades para estas zonas, que "fueron sacudidas por la reconversión industrial, que causó una depresión que afortunadamente cada vez más, comienza a ser parte del pasado".