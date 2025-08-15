"Raíces" impulsa la moda sostenible en Asturias

El stand de "Gijón Impulsa" fue el escenario elegido para la presentación oficial de "Raíces", un proyecto que busca fomentar la moda sostenible, la economía circular y el emprendimiento creativo en Asturias. La iniciativa, respaldada por la asociación "Gijón Impulsa" y "Asturias Diseña", pretende convertirse en un espacio de encuentro entre diseñadores, artesanos y emprendedores.

Tras un periodo de inactividad, el proyecto retoma su actividad con energías renovadas. La asociación reúne a profesionales de todas las disciplinas del diseño en Asturias y su objetivo es apoyar tanto a quienes desean emprender como a aquellos que buscan mejorar su trabajo a través del intercambio de experiencias. "Cuando nos presentaron el proyecto nos pareció una forma maravillosa de arrancar esta nueva etapa", explicaron sus representantes.

La coordinadora del proyecto, Virginia Abzueta, explicó que Raíces pretende crear un movimiento que promueva "una nueva manera de consumir moda, basada en la sostenibilidad, el reciclaje y las técnicas artesanales", integrando incluso nuevas tecnologías orientadas al respeto medioambiental. El proyecto contempla varias fases que incluyen un certamen de moda creativa abierto a diseñadores noveles, creadores emergentes y público en general, pero siempre con un enfoque sostenible, una etapa formativa con talleres y cursos centrados en moda sostenible, reciclaje, técnicas artesanales y emprendimiento, y una exposición pública donde se mostrarán las creaciones surgidas en el proceso, con el objetivo de dar visibilidad al talento local y sensibilizar al público.

La diseñadora y responsable de la parte educativa, Roberta Barbán, adelantó que los talleres se desarrollarán entre marzo y mayo del próximo año, con el propósito de ayudar a los participantes a desarrollar su potencial creativo y emprendedor. Además, se dará especial importancia a la comunicación y la difusión del proyecto a través de redes sociales, en perfiles como "Raíces Asturianas" en Instagram, para amplificar su alcance y conectar con la comunidad.

Por su parte, Birley Moncada subrayó que hablar de sostenibilidad es más que solo una tendencia, es una forma de recuperar y revalorizar conocimientos y prácticas del pasado que pueden tener un impacto transformador en el presente. "Raíces" busca dar respuesta a inquietudes muy concretas, como qué hacer con una prenda querida para prolongar su vida útil, ofreciendo soluciones creativas que, además de contribuir al medio ambiente, generan oportunidades para que muchos jóvenes conviertan sus ideas en proyectos viables.