El rejoneo, una cita familiar

La plaza de toros de El Bibio vivió ayer el segundo día de la Feria de Begoña envuelta en un ambiente festivo, cercano y muy familiar. Una jornada taurina "especial" debido a la presencia de los caballos, que logran atraer a niños, jóvenes y adultos para contemplar la corrida de rejones. "Llevamos viniendo desde hace años, pero esta vez solo para ver el rejoneo", contó Rubén Espinosa, que junto a su mujer Lorena Rodríguez y sus hijos Mario y Lucía Espinosa acudieron desde Llanera para disfrutar del espectáculo.

Por la izquierda, Juan Carnicero, Elisa González, Ana María González, Isabel Tuya y Juan García disfrutan de la corrida de rejones. | ÁNGEL GONZÁLEZ

La pequeña Lucía tenía un motivo especial: "Hago doma clásica, entonces me gusta mucho ver a los caballos". Los cuatro son seguidores del "tema de los toros" y aprovecharon este día para "pasarlo todos juntos", añadió Lorena Rodríguez cuando La familia se encontraba a punto de entrar a El Bibio para ver a los protagonistas de ayer. "Nos gusta mucho Diego Ventura", comentó Lucía Espinosa.

Lucas Thilmann, Rosa Barquín y su hijo Víctor Picón, en los pasillos de El Bibio.

Este rejoneador portugués también era el favorito de Olaya Cañán, que se encontraba con su amiga Vera Pérez cerca del puesto de ropa que había a las afueras de la plaza. "Mi padre es alguacil y trabaja aquí, pero yo nunca había venido. El año pasado me entró la curiosidad y vine, y ahora me encanta", expresó Cañán. Para Vera Pérez, en cambio, era algo novedoso. Nunca había vivido una corrida de toros ni de rejones. Ni siquiera había estado en la plaza. "Ahora que mi hermano y yo somos más mayores, nos dijeron de venir y me he animado", contaba, sonriente. Aunque estaban juntas, cada una de ellas había acudido a disfrutar de la jornada con sus respectivas familias. Antes daban un paseo para ver el ambiente que rodeaba El Bibio y que luego se trasladaría al interior de la plaza. "La verdad que es superbonito", comentó Olaya Cañán. Asistirá también el resto de días de la feria taurina.

Por la izquierda, Marcos Naya y Pelayo Naya, padre e hijo, en la andana de la plaza.

Poco a poco, la plaza de toros se fue llenando. Entre almohadillas para estar más cómodos y abanicos para sobrellevar el calor húmedo de ayer, los aficionados taurinos se fueron haciendo hueco en sus localidades. No sin antes pasar por la barra para pedirse algo refrescante. José María Torres, Daniel Berdasco y Pepe Fernández llevan acudiendo a la feria de Begoña desde hace seis años. Lo hacen en un palco gracias a la empresa Benfer, que se dedica a la distribución y producción especializada de productos de ternera y vacuno y de la que Daniel Berdasco es presidente. "Esperamos estos días todo el año y hoy hemos venido a ver la fiesta del rejoneo", contaba José María Torres, mientras se acercaba al palco, donde se encontraban amigos, familiares y socios de la empresa de distintas partes de Asturias. "Se ve mucha gente joven y eso es importante para que se inicien en la cultura taurina y no se pierda", destacó Daniel Berdasco.

Olaya Cañán y Vera Pérez, en los alrededores de la plaza de toros.

Este grupo de aficionados taurinos no tiene favorito. "Tenemos ganas de verlos. Los tres portugueses son muy buenos", dijo Torres. "El cartel de la feria de Gijón siempre es una referencia", añadió Pepe Fernández. Para ellos, el ambiente que se vive en El Bibio es "sano, de diversión y fiesta, pero también muy cercano a las costumbres".

A la izquierda, el rejoneador Rui Fernandes siguiendo la corrida junto a su sobrino, el también rejoneador Duarte Fernandes.

Pero la feria y, con ello, el rejoneo, también atrae a gente de fuera de Asturias. Rosa Barquín, su hijo Víctor Picón y Lucas Thilmann estaban recorriendo los pasillos de la plaza para encontrar su sector. "Es la primera vez para los tres. Los niños querían ver los toros y por eso hemos venido", contó Rosa Barquín, que había venido desde Santander. Lucas Thilmann, es alemán y estaba de visita en España con su familia, que son amigos de Rosa Barquín. "Para él, sobre todo, es algo completamente nuevo", contó Barquín.

El rejoneo, una cita familiar

"A mí me ha sorprendido que la gente va muy bien vestida y arreglada", subrayó Víctor Picón. Todavía quedaban unos minutos para el comienzo de la corrida, pero el ambiente ya les había parecido "maravilloso". Para Barquín, además, el rejoneo es "pureza".

En lo alto de la plaza de toros, en el sector de andanada, se encontraban disfrutando de la cita taurina los gijoneses Marcos Naya y Pelayo Naya, padre e hijo, que llevan siendo abonados desde hace años. "El rejoneo es de las corridas más vistosas; además, los caballos siempre atraen un ambiente más familiar", comentó Marcos Naya mientras aguardaba para disfrutar del segundo rejoneador, Diego Ventura. No tenían favoritos, habían ido a disfrutar del arte del toro y el caballo. "Es un día guapo", afirmó Pelayo Naya. El ambiente juvenil, destacó también, es importante para que haya relevo generacional y "seguir con la tradición". "Siempre hay buen ambiente, ningún problema", concluía Marcos Naya mientras la gente regresaba a sus localidades con los vasos recién rellenados para seguir cada acción de los rejoneadores.