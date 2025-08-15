El Serida y la bebida regional

El Serida y la bebida regional |

El Serida y la bebida regional |

El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Serida), impartió un taller en el pabellón del Principado de la FIDMA sobre el proceso de fermentación, tan importante para la elaboración de la sidra asturiana, tema protagonista en el citado pabellón. En la foto, participantes en la actividad.

TEMAS

Tracking Pixel Contents