Los e-Sports y las redes, nuevos nichos de mercado

El stand de LA NUEVA ESPAÑA acogió ayer un evento que, más que una simple charla, se convirtió en un retrato vivo de cómo los videojuegos, las redes sociales, el entretenimiento y la cultura están dando forma a una nueva manera de vivir en el mundo, también en Asturias. En una sociedad donde las conexiones digitales atraviesan todos los aspectos de la vida, donde las comunidades se forman en torno a pantallas y contenidos en streaming, Asturias está encontrando su propio lugar en este escenario global. Lo hace combinando la tradición y la identidad local con el lenguaje universal del ocio digital, y en el centro de esta transformación se encuentra Principality, el primer club de eSports arraigado al territorio. Su creador, Fonso Rodríguez, fue el encargado de presentar el acto de ayer, y lo hizo con una frase que resume el alma del proyecto: "Antes los aficionados eran fans solo de los jugadores; si el jugador se iba del club, los aficionados también. Ahora ya no". Con estas palabras reivindicó el orgullo de pertenencia y la capacidad de unir a una región que históricamente se percibe dividida entre Oviedo y Sporting. "Principality busca ser el nexo de unión para muchas de esas personas", afirmó.

El club, que nació con la ambición de ser un referente en lo competitivo, pero también cultural, cuenta con secciones en juegos como Wild Rift, Clash Royale, FIFA, Sim Racing, Super Smash Bros, Rocket League o Rainbow Six, en este último alcanzando un prestigioso segundo puesto a nivel nacional. En el "League of Legends", el "videojuego rey", según el propio Rodríguez también ocupan un lugar especial en su historia nacional, en la "Superliga Segunda", categoría inmediatamente inferior a la "Superliga", máxima competición a nivel nacional, Principality logró ser el equipo con más visualizaciones por minuto en sus partidas, pese a ser, con "una diferencia abismal", el club con menos presupuesto de la categoría. "Logramos no quedar últimos, que era nuestro objetivo", comentó entre risas.

Por otra parte, el club ha impulsado la Liga Asturiana de Videojuegos con el objetivo de descubrir y desarrollar el talento local y ha diversificado su actividad lanzando incluso una marca de agua con propiedades "milagrosas", una idea que mezcla ingenio, marketing y un guiño al carácter asturiano.

Sidra y redes sociales

La tarde estuvo marcada por la presencia de invitados que, cada uno desde su ámbito, aportaron historias y perspectivas únicas sobre Asturias y su potencial cultural. El primero en intervenir fue Salvador Ondo, seis veces campeón mundial de escanciado de sidra, quien llegó a la región con trece años y comenzó a trabajar en hostelería a los quince. Con pasión y orgullo, insistió en que "hay que luchar porque la sidra sea una bebida reconocida", y compartió curiosidades sobre las competiciones en las que ha participado, desde los sistemas de puntuación hasta las penalizaciones. También presentó su libro sobre la sidra, en donde pone de manifiesto todos los beneficios de la "mejor bebida del mundo" convirtiendo su intervención en una auténtica reivindicación de uno de los símbolos más reconocibles de la cultura asturiana.

Le siguió Óscar Jartoka, creador de contenido para Principality desde 2021, cuya propuesta se basa en el formato "In Real Life" (IRL) o traducido al español, "en la vida real". El gijonés, que empezó subiendo vídeos "porque era lo que le prestaba", basa su contenido en grabar su día a día mostrando la vida en Asturias. "No sé ni yo cómo describir el contenido, voy por la calle y hablo con un paisano, o me doy un baño en la playa con unos guajes, muestro a Gijón y a Asturias a la gente porque tienen un potencial enorme", afirmó. Con alrededor de 50.000 seguidores en Instagram, Jartoka se ha convertido en un altavoz espontáneo de la identidad asturiana, mostrándola con cercanía y autenticidad, siendo un referente, sobre todo para el público más juvenil, muchos de ellos no dudaron en acudir al stand para sacarse fotos con uno de sus creadores de contenido favoritos.

La realidad virtual

Posteriormente tomaron la palabra los representantes de "Box RV", un proyecto que propone un nuevo concepto de ocio basado en experiencias de realidad virtual. Su iniciativa, que verá la luz en Oviedo, busca integrar tecnología y entretenimiento inmersivo, abriendo un espacio donde el público pueda experimentar de forma directa el futuro del ocio digital.

El último en intervenir fue Rubén Ordóñez, campeón de Asturias del tradicional juego de la rana, recientemente fichado por Principality para formar parte de la plantilla y acompañar al club a sus eventos presenciales. Relató sus inicios y compartió anécdotas sobre los entresijos de esta disciplina popular, que combina destreza, precisión y tradición, y que, en su caso, ha encontrado un nuevo escaparate dentro del entorno moderno del club.

El acto concluyó con Fonso Rodríguez retomando la palabra para presentar una línea de ropa inspirada en los valores de Principality, una propuesta que extiende su identidad más allá de las competiciones y que busca consolidar la marca como un estilo de vida. Para él, Principality es "un buscador de talentos, ayudar al que se quiere iniciar en la creación de contenido, a los que quieren ser gamers", una definición que encierra su visión de futuro: construir un ecosistema donde los videojuegos y la cultura digital sirvan como puente entre las raíces asturianas y un mundo globalizado, uniendo tradición y modernidad bajo el mismo estandarte.