Tomás Rufo logra un triunfo que se le esfuma a Clemente en el tercer festejo de la feria taurina de Gijón

3ª de abono. Media plaza en tarde agradable. Se han lidiado seis toros de La Quinta, de impecable presentación. De juego variado y con opciones. Destacaron 1° (ovacionado de salida), 2°, 3° y 6°. Más deslucido el 4° y manso el 5°. Todos aplaudidos en el arrastre. Emilio de Justo (catafalco y oro), que debutaba en El Bibio: estocada tendida y cinco descabellos (silencio); tres pinchazos y estocada tendida tras aviso (ovación con saludos). Clemente (siena y oro), que debutaba en esta plaza: estocada casi entera atravesada y un rosario de descabellos (silencio tras tres avisos); pinchazo y estocada tendida (ovación con saludos). Tomás Rufo (verde y oro): estocada caída (oreja); estocada caída (dos orejas). Se desmonteraron Morenito de Arles y Pérez Valcarce tras banderillear al cuarto.

Una interesante y variada corrida de La Quinta, de bella estampa e impecable presentación (así debería ser siempre el toro de Gijón), fiel a su encaste, catapultó al triunfo a un Tomás Rufo templado y poderoso con la franela que supo exprimir las buenas condiciones de un lote de Puerta Grande. Un triunfo que le fue esquivo al francés Clemente después de firmar una sólida faena a su primero, dejando constancia del buen momento que atraviesa. Pero pasó de la gloria a los infiernos en cuestión de minutos al escuchar los tres avisos por atascarse con el verduguillo. Tampoco Emilio de Justo, con lucimiento intermitente en su debut en El Bibio, estuvo fino con los aceros.

Sorteó Rufo el mejor lote de La Quinta. Muy bueno fue el sexto, serio, largo, más ibarreño de hechuras como se apresuró a indicar Javier Prieto nada más verlo salir por chiqueros. Se lo brindó a los ganaderos, Álvaro y Pepe, poco antes de que una voz se alzara con loas a la familia Martínez Conradi: "ganadero, muchas gracias". En el centro del ruedo, firme y con cadencia, Rufo toreó a placer por el derecho y dejó excelsos naturales por el izquierdo frente a un oponente muy repetidor que llegaba hasta le final de viaje. Remató por luquesinas y una tan efectiva como caída estocada motivó la doble petición que el presidente no se atrevió a contener.

"Ganadero, muchas gracias"

Lejos quedaba ya el esfuerzo de Rufo con el entregado mansito de La Quinta que hizo tercero. Una pintura de toro. Lo brindó al público y, rodilla en tierra, fue ahormando sin brusquedades una embestida con tendencia a las tablas. Por uno y otro pitón, Rufo le dejó siempre la muleta en la cara para evitar la huida. Sacó fondo el toro, pura nobleza, y entregó en las telas por uno y otro pitón lo que tenía, que no era mucho. Genuflexo epilogó la faena premiada con una oreja tras el efectivo espadazo en los bajos.

Una variada corrida, de bella estampa e impecable presentación de la familia Martínez Conradi levanta varias ovaciones

Clemente, que debutaba como matador de toros en El Bibio (dos veces toreó como novillero), vio como se le escapaba de las manos una maciza faena al mejor toro de la corrida. Tocadito arriba de pitones, bella lámina, muy en Buendía, metió la cara en un soberbio puyazo de José María Gonzalez. Tras al brindar al público, el torero francés comenzó por abajo, en el centro mismo del ruedo, con suavidad, muy ceñido, la mano baja. Había empaque. Se fueron sucediendo las tandas por el derecho, con un toro de La Quinta a más, pero con la humillación justa. También se crecía Clemente, erguido, seguro y con mando. Otra tanda más, pasándoselo muy cerca del fajín. Y otra. La plaza entregada. En el ecuador de faena, el torero de Burdeos optó por las tandas en redondo. Largos fueron los naturales antes de volver sobre la diestra con el toro ya más metido en tablas en una faena de largo metraje, como decía el recordado Perelétegui, que luego Clemente acabó pagando. Se puso el toro gazapón, y el reloj avanzaba. No podía cuadrarlo en el tercio, tardó en llevárselo a los medios y, al final, al encuentro dejó una estocada tendida. Igual de imposible se puso para descabellar, tapado todo el tiempo. Cuando el toro estaba a punto de echarse sonó el tercer aviso. Ovación al de La Quinta, silencio para Clemente. Un cruel e injusto reparto.

Clemente, a revientacalderas en el quinto

Salió a revientacalderas en el quinto. Con un farol de rodillas recibió al de La Quinta antes de estirarse a la verónica. Siempre vistoso en quites –toreó por delantales al de Emilio de Justo que abrió plaza– Clemente galleó por chicuelinas para llevar a su oponente al caballo, donde ya mostró el animal su mansa condición. El francés sacó su faceta más lidiadora, dejándole puesta en la cara la muleta al toro, ganándole un pasito, para frenar su huidiza embestida. Ya cerrado en tablas, aprovechó Clemente las querencias de su oponente para dejar buenos pasajes que, una vez más, empañó con la espada.

Emilio de Justo dejó una bonita media en el toro de su presentación, un cárdeno claro que fue ovacionado de salida. Recibió dos puyazos y colaboró en sendos quites, del diestro titular, por chicuelinas, y el ya mencionado de Clemente. Genuflexo arrancó el extremeño una labor que nunca terminó de calar en los tendidos. Cuando le bajó la mano, embistió el de La Quinta con mayor entrega y limpieza. Más reservón cuando la franela se quedaba en la media altura. La espada dejó en tierra de nadie la labor.

El cuarto fue el más deslucido del festejo, un toro con mejores inicios que finales al que picaron a traición: trasero, mal y mucho. Fue la de Emilio de Justo una faena intermitente, sincera, eso sí, que encontró recompensa en un epílogo a derechas con la muleta sin montar. Erró de nuevo a espadas. Seguro que no fue su presentación soñada en Gijón.