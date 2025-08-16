50 años de "polvo, saltos y remontadas" en Sariego

Consolidada ya como una tradición, los implicados en la organización del Motocross Internacional de Sariego hablan de un certamen que cumple ahora medio siglo entre "polvo, aceleraciones, saltos y adrenalina", en palabras del Regidor, Saúl Bastián. "Este año es muy especial, porque son ya 50 ediciones, y me gustaría hacer un homenaje a la gente que puso la primera piedra, a los pilotos que pasaron por aquí y a la afición, que es muy importante, que lleva tantos años acudiendo. Para mí es un orgullo ir a la fiesta y ver a toda esa gente joven tirando por esto", declaró Bastián, que llegó a emocionarse durante la presentación de la edición, que se celebrará este lunes día 18 y que se dio a conocer ayer en el stand de LA NUEVA ESPAÑA.

"Esto es como un engranaje, sin la colaboración de todos no sería posible sacarlo adelante", aseguró Marcos García, presidente de la Sociedad de Festejos de San Pedrín de la Cueva, que puso en valor la importancia del trabajo en equipo: "Es esencial la cooperación de todas las partes: el Ayuntamiento, la comisión y de la Federación Asturiana de Motociclismo, en especial en los aspectos técnicos, para mantener la carrera dentro de un nivel, porque la gente es muy exigente, y si bajas el nivel dos años dejan de ir".

Este evento reúne a miles de personas cada año, visitantes de "todo el noroeste español", como destacó, María del Valle, presidenta de la Federación de Motociclismo del Principado de Asturias. "Viene gente de Madrid, Soria, Navarra, País Vasco, Galicia... Saben que apurando puedes pasar el día en Sariego y llegas de noche a tu casa. Eso asegura una cierta asistencia que es importante para el pueblo", mencionó del Valle.

Además, Sariego celebra las fiestas al mismo tiempo que la carrera, lo que eleva el ambiente festivo del evento y asegura una importante asistencia a las actividades que tienen lugar durante todo el fin de semana, que, como explicó García, van desde la tradicional misa en asturiano de la Cueva de Sariego, declarado de Interés Turístico Regional, hasta la verbena del domingo liderada por el Grupo "Tekila", y un desfile de carrozas por todo el pueblo. "Compaginamos deporte con cultura, comedia, sidra, hay de todo", completó el presidente de la comisión de fiestas.

Otra de las grandes patas de este histórico gran premio son "los que pusieron la primera piedra", como recalcó el alcalde. Si de algo presume el Motocross Internacional de Sariego es de su capacidad para continuar vivo generación a generación, y muestra de ello son Gervasio Rendueles, presidente del Moto Club Villaviciosa y expiloto de la carrera, o Serafín Cifuentes, otro veterano del circuito asturiano. "Después de tantos años lo que más emociona es ver el reconocimiento de gente importante dentro de este mundo, que incluso vienen a reconocer tu trabajo y a hablar contigo dándote la enhorabuena", comentó Rendueles.

Esta nueva edición del gran premio de motocross más longevo del país tiene claro que no puede "relajarse", por lo que, dicen, los pilotos son "del mejor nivel posible" en el panorama internacional, con nombres reconocidos como Ander Valentín, José Butrón y Gerard Congost, los tres primeros en el campeonato nacional de MX-1 450, o incluso a Samuel Nilsson, hijo del mítico Mattias Nilsson, quien participó en la carrera años atrás, lo que habla de como esta competición "te engancha", como apuntó del Valle. El formato es "el de siempre, tres mangas de 20 minutos más dos vueltas", un modelo que se justifica a partir de la siguiente lógica: "normalmente, a partir de los 20 minutos la carrera baja el nivel, por lo que creemos que es la duración ideal", explicó del Valle. Y aunque para los organizadores, "con estar el año que viene" les vale, no cabe duda de que las ganas y el buen hacer harán posible que esta fiesta del deporte se alargue hasta donde los sareganos quieran.