La Arena quiere un Muro "verde"

El proyecto del gobierno local para realizar el año que viene, por unos 300.000 euros , una actuación en el entorno del Muro para crear "islas verdes" en los entronques con Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia convencen a los vecinos. Explican que, aunque algunos de estos tramos de acera no están del todo degradadas, sí tienen un aspecto "mejorable" y, en general, dan un toque muy "duro" a una zona de paseo que podría ser más verde. Consideran, de hecho, que el plan podría ampliarse con actuaciones en otros viales como la calle Aguado.

Eugenia García junto al ancla en la entrada al muro por la calle Emilio Tuya.

A Maria José Cuervo, presidenta vecinal de La Arena, la idea no le suena del todo nueva. "Se había rumoreado con el proyecto anterior", dice, aunque sin muchos detalles. Lo que la concejalía de Medio Ambiente, en manos del edil popular Rodrigo Pintueles, plantea ahora es un proyecto ya definido y con diseños ya esbozados: en la desembocadura de la calle Ezcurdia nacerá la "isla de México Lindo", en la de Emilio Tuya se creará la "isla del Ancla" –porque su estética homenajeará a la actual pieza ferrosa de un ancla– y en la calle Manso se instalará la "isla de Miami", que tendrá guiños estéticos a las construcciones de los años 60. Cuervo, que pudo ver ayer las infografías, no encuentra ninguna pega. "Es una buena idea realizar islas verdes y no más sitio para terrazas", valora. "Hace mucha falta verdificar el barrio y darle un buen repaso a varias calles", añade. Pone por ahora en este lista de viales mejorables a Marqués de Urquijo y Aguado.

Por la izquierda, José Manuel Buznego, María José García y María Buznego, al final de la calle Ezcurdia.

Los paseantes que cruzaban ayer estas tres isletas, por su parte, también entienden que estos espacios son propicios para crear jardines urbanos. "Me gusta; creo que el verde es más natural y da mejor aspecto", aseguraba ayer María Buznego, que salía de la playa con su familia atravesando el entronque del Muro con Ezcurdia: "Presta más pasear entre vegetación y plantas que entre hormigón y rotondas así más duras".

Pablo Molero, con su hermano Óscar y su amigo Rafa Montes, hacía lo propio, pasear, por la isleta de Manso. Su valoración es similar: "Está guapo ahora, no me parece algo muy necesario, pero siempre está bien que pongan vegetación y plantas, más verde. Ahora está bien, pero es verdad que está algo soso".

Más entusiasta se mostraba Eugenia García atravesando la isleta restante en Emilio Tuya. "Me gusta el cambio. Todo lo que sea naturalizar está bien: más bancos, más vegetación, más árboles", opina. Ella, de hecho, explica ser partidaria de peatonalizar todo o buena parte del paseo de San Lorenzo. Considera que la ciudad podría aplicar una solución similar a la de Vigo, que está "guapísimo".

Por último, a Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana, lo que más le convence del proyecto es, además del propio diseño, la filosofía. "Felicito a la concejalía (de Medio Ambiente) por ser capaz de recapacitar en sus postulados y seguir trabajando en la sostenibilidad medioambiental de la ciudad con proyectos como este y la renaturalización del Piles. También por escuchar a los vecinos en la consulta que se hizo y donde apostaron por un gran parque central", asegura el líder vecinal, que ahora se pregunta cómo se compatibilizaría esta actuación con un hipotético soterramiento del tráfico en el Muro.