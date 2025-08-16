Los belenistas preparan nuevas "sorpresas"

"Verano, playa, y.. ¿ belenes?", con esta combinación tan "rara" bromeó la presidenta de la Asociación de Belenistas de Gijón, Elvira Suárez , quien convocó ayer a los medios de comunicación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para presentar su programa de cara a la siguiente Navidad y, de paso, repasar la situación de la asociación en sus primeros meses en el cargo. "Después de 12 años ya no es tan raro, es más, año tras año preguntan por nosotros y, la verdad, no podemos calcular a ciencia cierta el público que tenemos, pero sí sabemos que muchísimas personas visitan nuestro stand durante los 16 días de Feria", destacó Suárez.

El coloquio comenzó con un pequeño repaso a los principales proyectos que tienen por delante, como el del Parque Principado, que este año estará ambientado en el pueblo de Grado, lo que supone una "dificultad mayor" debido a los "numerosos detalles que hay en un belén urbano", explicó la presidenta. Habló también del planteamiento del belén monumental que se expondrá en la sala 1 del Antiguo Instituto, el del Centro Comercial Los Frenos, o incluso el del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Suárez mencionó una "sorpresa" que se instalará en Gijón, pero que no quiso detallar. Además, resumió los actos a los que la asociación acudió durante estos meses.

Suárez quiso poner en valor a las personas que forman el taller de la asociación, ubicado en el barrio de Natahoyo: "Sin ellos las cosas no podrían salir adelante, todos son necesarios para el buen funcionamiento. En el taller actualmente somos 23 personas, con más mujeres que hombres". "También tenemos a tres menores que, en cuanto pueden, se acercan al taller, se ponen el mandilón y les encanta trabajar al lado de un adulto. Alguno acaba arrastrando a sus padres o abuelos", añadió.

Para concluir, reivindicó el arte del belenismo, declarado como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Un "arte efímero", que "engancha", apuntó la presidenta. "Cada belén es único y te da paz: montarlo te ayuda a ser paciente, a relajarte después de luna intensa actividad, verlo finalizado te reconforta mucho", concluyó Suárez.