Los belenistas preparan nuevas "sorpresas"
La asociación gijonesa presenta su plan anual, que dedicará a Grado su instalación en Parque Principado: "Es arte efímero"
Juan Mori Valdés
"Verano, playa, y.. ¿ belenes?", con esta combinación tan "rara" bromeó la presidenta de la Asociación de Belenistas de Gijón, Elvira Suárez , quien convocó ayer a los medios de comunicación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para presentar su programa de cara a la siguiente Navidad y, de paso, repasar la situación de la asociación en sus primeros meses en el cargo. "Después de 12 años ya no es tan raro, es más, año tras año preguntan por nosotros y, la verdad, no podemos calcular a ciencia cierta el público que tenemos, pero sí sabemos que muchísimas personas visitan nuestro stand durante los 16 días de Feria", destacó Suárez.
El coloquio comenzó con un pequeño repaso a los principales proyectos que tienen por delante, como el del Parque Principado, que este año estará ambientado en el pueblo de Grado, lo que supone una "dificultad mayor" debido a los "numerosos detalles que hay en un belén urbano", explicó la presidenta. Habló también del planteamiento del belén monumental que se expondrá en la sala 1 del Antiguo Instituto, el del Centro Comercial Los Frenos, o incluso el del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Suárez mencionó una "sorpresa" que se instalará en Gijón, pero que no quiso detallar. Además, resumió los actos a los que la asociación acudió durante estos meses.
Suárez quiso poner en valor a las personas que forman el taller de la asociación, ubicado en el barrio de Natahoyo: "Sin ellos las cosas no podrían salir adelante, todos son necesarios para el buen funcionamiento. En el taller actualmente somos 23 personas, con más mujeres que hombres". "También tenemos a tres menores que, en cuanto pueden, se acercan al taller, se ponen el mandilón y les encanta trabajar al lado de un adulto. Alguno acaba arrastrando a sus padres o abuelos", añadió.
Para concluir, reivindicó el arte del belenismo, declarado como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Un "arte efímero", que "engancha", apuntó la presidenta. "Cada belén es único y te da paz: montarlo te ayuda a ser paciente, a relajarte después de luna intensa actividad, verlo finalizado te reconforta mucho", concluyó Suárez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Se cumplen 25 años del asesinato de ETA de la guardia civil gijonesa Irene Fernández Perera: 'Mientras yo pueda, mi hija seguirá siendo recordada
- Gijón firma en pólvora la Noche de los Fuegos más potente: así se vistió de color el cielo de San Lorenzo, Poniente y el puerto
- El pop de Abraham Mateo prendió en Poniente, que se convirtió en una auténtica pista de baile: así fue el concierto del gaditano
- Gijón, ante el veto de Costas a los dos nuevos puntos de lanzamiento de los Fuegos: 'Era perfectamente posible
- Todos los detalles de la Noche de los Fuegos de Gijón: 23 minutos y la 'mayor carga pirotécnica' de su historia
- Morante no llega a Donosti y sigue la duda en Gijón