El Bibio continúa disfrutando: "Entre los taurinos siempre hay buen ambiente"

La feria taurina de Begoña vivió ayer una calurosa pero acogedora tercera jornada. Entre abanicos y refrescos, los alrededores de la plaza de toros de El Bibio estaban repletos de gente que esperaba ansiosa la cita y con especial ilusión con motivo del día de Begoña. "El ambiente es bueno porque la gente que viene sabe apreciarlo y disfrutar. Entre los taurinos siempre hay buen ambiente", expresó Agustín Villaverde, secretario de la peña taurina gijonesa "Eduardo Dávila Miura". Este grupo de aficionados a los toros lleva disfrutando del palco de El Bibio desde 2002.

Aficionados en el palco de la peña taurina «Eduardo Dávila Miura». A la derecha, por la izquierda, Martín Álvarez, Esther Álvarez, Marcos Menéndez y Ruben Marrón. |

Las expectativas para estos tres días de corridas de toros están altas. "Hemos podido visitar las corridas de este año en los corrales. Por la presencia de los toros, son corridas muy bien presentadas y esperamos que sean muy bonitas", contó, por su parte, Justo del Castillo, socio de la peña, en referencia a las ganaderías de Núñez del Cuvillo –que saldrá al ruedo hoy– y la del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto, que lo hará el domingo. Como aficionados que acuden desde hace años, les gustaría que la plaza volviera a ser lo que era. "Es una pena que siendo una plaza tan bonita y con tanta historia, donde vimos a tantos históricos toreros, venga ahora tan poca gente", manifestó del Castillo. Si n embargo, contaron, estaban "con ganas" de ver la corrida protagonizada por La Quinta, una ganadería en la que "confían" y que no defraudó ayer.

El Bibio continúa disfrutando

En la feria de Gijón también hay sitio para aquellos que no son abonados, pero que, de vez en cuando, se acercan a disfrutar de la cita. Marcos Menéndez, Rubén Marrón, Martín Álvarez y Esther Álvarez vinieron desde Cangas del Narcea solo el día de ayer y, para los dos últimos, es la primera vez en una plaza de toros. "No sé qué esperar porque nunca he visto una corrida", contó Esther Álvarez. Pera los que sí habían venido más veces venía con ganas y expectativas. "Lo más importante es que le ponga ganas, porque así seguramente lo haga bien", concluyó Rubén Marrón.