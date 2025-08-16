El Bibio continúa disfrutando: "Entre los taurinos siempre hay buen ambiente"
El público llega con expectación en las ganaderías: "Son toros con mucha presencia y esperamos que sean corridas muy bonitas"
verónica sastre
La feria taurina de Begoña vivió ayer una calurosa pero acogedora tercera jornada. Entre abanicos y refrescos, los alrededores de la plaza de toros de El Bibio estaban repletos de gente que esperaba ansiosa la cita y con especial ilusión con motivo del día de Begoña. "El ambiente es bueno porque la gente que viene sabe apreciarlo y disfrutar. Entre los taurinos siempre hay buen ambiente", expresó Agustín Villaverde, secretario de la peña taurina gijonesa "Eduardo Dávila Miura". Este grupo de aficionados a los toros lleva disfrutando del palco de El Bibio desde 2002.
Las expectativas para estos tres días de corridas de toros están altas. "Hemos podido visitar las corridas de este año en los corrales. Por la presencia de los toros, son corridas muy bien presentadas y esperamos que sean muy bonitas", contó, por su parte, Justo del Castillo, socio de la peña, en referencia a las ganaderías de Núñez del Cuvillo –que saldrá al ruedo hoy– y la del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto, que lo hará el domingo. Como aficionados que acuden desde hace años, les gustaría que la plaza volviera a ser lo que era. "Es una pena que siendo una plaza tan bonita y con tanta historia, donde vimos a tantos históricos toreros, venga ahora tan poca gente", manifestó del Castillo. Si n embargo, contaron, estaban "con ganas" de ver la corrida protagonizada por La Quinta, una ganadería en la que "confían" y que no defraudó ayer.
En la feria de Gijón también hay sitio para aquellos que no son abonados, pero que, de vez en cuando, se acercan a disfrutar de la cita. Marcos Menéndez, Rubén Marrón, Martín Álvarez y Esther Álvarez vinieron desde Cangas del Narcea solo el día de ayer y, para los dos últimos, es la primera vez en una plaza de toros. "No sé qué esperar porque nunca he visto una corrida", contó Esther Álvarez. Pera los que sí habían venido más veces venía con ganas y expectativas. "Lo más importante es que le ponga ganas, porque así seguramente lo haga bien", concluyó Rubén Marrón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Se cumplen 25 años del asesinato de ETA de la guardia civil gijonesa Irene Fernández Perera: 'Mientras yo pueda, mi hija seguirá siendo recordada
- Gijón firma en pólvora la Noche de los Fuegos más potente: así se vistió de color el cielo de San Lorenzo, Poniente y el puerto
- El pop de Abraham Mateo prendió en Poniente, que se convirtió en una auténtica pista de baile: así fue el concierto del gaditano
- Gijón, ante el veto de Costas a los dos nuevos puntos de lanzamiento de los Fuegos: 'Era perfectamente posible
- Todos los detalles de la Noche de los Fuegos de Gijón: 23 minutos y la 'mayor carga pirotécnica' de su historia
- Morante no llega a Donosti y sigue la duda en Gijón