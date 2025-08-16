Cafés Oquendo vuelve a conquistar la FIDMA con cifras récord y nuevos sabores

Desde que en 1986 Oquendo comenzara a tostar y envasar sus primeros granos de café en el corazón de Asturias, la marca no ha faltado a su cita con la Feria. Desde entonces, conservan su stand en la Feria Internacional de Muestras, convirtiéndose así en uno de los lugares más emblemáticos del recinto. Su espíritu innovador y su firme compromiso con la calidad ha impulsado a la marca a convertirse en uno de los diez principales operadores de café en España.

El aroma inconfundible de Cafés Oquendo volvió a ser un año más uno de los reclamos de la feria y las cifras lo confirman. Aunque este año el listón estaba alto, la respuesta del público ha superado todas las expectativas.

Sus resultados ofrecen un balance más que positivo a falta de dos días para el fin de feria. Una edición de auténtico vértigo. Se estima que alcanzarán cerca de las 60.000 consumiciones servidas en barra, un récord para la marca fruto de todo el trabajo que lleva detrás y de sus casi 40 años de experiencia en esta feria donde todavía logran sorprender.

El secreto, según Juan Díaz, CEO de la marca, está en ser una empresa cercana, flexible y muy proactiva. Prueba de ello es que en esta edición han vuelto al stand atendiendo peticiones de los clientes que recibieron el año anterior, con formatos de café en grano de mayor gramaje y nuevas bebidas como el matcha.

En esta edición de la FIDMA, los productos estrella de la tienda están siendo los pertenecientes a la gama de Grandes Orígenes, Colombia y Brasil, junto al café bio. Todos ellos con un nuevo diseño de packaging y un formato más grande que sube de 250 gramos a 500 gramos.

La tendencia está clara, y es que los consumidores se inclinan cada vez más por cafés de mayor calidad y con denominación de origen. Además, se nota la preferencia creciente por el café en grano frente a las cápsulas debido al crecimiento de las cafeteras superautomáticas de uso doméstico. Y para los días de calor que han marcado la feria, los reyes de la barra han sido las bebidas frías: combinados de café, granizados y tés fríos.

Eso sí, hay tradiciones que no se tocan: los globos para los niños, no hay nada que los pueda sustituir. Y es que, aunque la compañía llegó a pensar en hacer cosas distintas, nunca se han atrevido a retirarlos. Resiste porque los niños —y sus padres— lo siguen pidiendo con la misma ilusión de siempre aunque ni siquiera estén a la vista, afirma Juan Díaz. Son, sin duda, un emblema de la Feria de Muestras.

Mientras se saborean los logros recientes, la marca ya apunta al futuro: su 40º aniversario en 2026 llega con promesas de novedades emocionantes. Pero antes de eso, todavía queda feria, y en su ritual entra una última frase: "Antes de preparar la próxima edición, un café, por favor". Porque, como su lema bien dice, todo empieza con un café.