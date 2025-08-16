Casa Ataulfo, un habitual de la Semana Grande
A. A.
Entre el 9 y el 16 de agosto, Gijón bulle en movimiento. La Semana Grande, la Feria de Muestras, los toros... traen a la villa marinera numerosos visitantes que se embriagan de las bondades de la ciudad, visitan sus rincones más especiales y disfrutan de todo lo que ofrece. Entre las posibilidades de Gijón, destaca la gastronomía. En concreto, la de Casa Ataulfo, uno de los establecimientos más frecuentados por estas fechas, donde se saborean pescados y mariscos "como tienen que ser".
El producto fresco y de calidad sobresale en el popular restaurante. Allí se degustan percebes, langostas, bugres, navajas, ostras... y pescados como el virrey, el besugo o el bonito, que está de temporada, como los "chipis" de potera.
Cualquier opción es buena cuando se trata de Casa Ataulfo, donde tampoco falta la sidra. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO DOP se escancian debidamente en el restaurante y maridan a la perfección con toda la variedad de mariscos y pescados.
El equipo de profesionales de Casa Ataulfo agradece la confianza a sus clientes, les desea unas buenas Fiestas de Begoña y les anima a seguir visitándoles: "Les atenderemos como mejor sabemos". Calidad garantizada.
