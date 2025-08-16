La costera del bonito ya deja en Gijón 946.000 kilos de los 2,58 millones de toda Asturias

La costera del bonito ya ha dejado en la rula de El Musel 946.000 kilos de bonito del norte, a fecha del pasado miércoles, de los 2,58 millones de kilos que se rularon en todas las lonjas asturianas. Las cifras de la cancha gijonesa previsiblemente mejorarán en lo que queda de agosto dado que es fundamentalmente a partir de mediados de este mes cuando más entran a El Musel los pesqueros de tanqueo, esto es, los que utilizan cebo vivo en sus capturas. Se trata de pesqueros, los de tanqueo, que fundamentalmente provienen del País Vasco.

Los 946.000 kilos de bonito que hasta ahora se han rulado en El Musel se han vendido en un total de 3,98 millones de euros. Los 2,58 millones rulados en el total de Asturias sumaron 10,83 millones de euros, con un precio medio de 4,46 euros el kilo. La lonja que hasta el momento ha acumulado más ventas es la de Avilés, con 1,59 millones de kilos vendidos por un total de 6,7 millones de euros.

En cuanto a la flota de cerco asturiana que participa en la costera del bonito, 37 barcos pesqueros, han descargado en lo que va de campaña algo más de 691.000 kilos de bonito en las distintas lonjas del Cantábrico.

Los datos son mejores en general que los del año pasado a esta altura de campaña y aún con margen para mejorar más, toda vez que, de los 26 millones de kilos de cuota de bonito que tiene asignada toda la flota del Cantábrico, sólo se han capturado hasta la fecha 13,3 millones de kilos. Esto supone que aún hay disponible para capturar un 48,77 por ciento de la cuota asignada, suficiente para garantizar que haya descargas de bonito en las lonjas no sólo en agosto sino también en septiembre. En teoría, podría incluso haber alguna descarga en octubre, como ocurrió el año pasado, cuando la última subasta de túnidos en Lonja Gijón-Musel se produjo el 20 de octubre, fecha en la que se rularon los últimos 6.000 kilos de los 1,25 millones que se subastaron en El Musel en la costera de 2024 (sin incluir en esta cifra las ventas de otros túnidos que habitualmente se capturan, en menores cantidades, junto al bonito del norte).

Las ventas de ese año sumaron 5,72 millones de euros aportando el 26,40 por ciento a la facturación de la lonja gijonesa el año pasado. Fue un año en el que la flota del Cantábrico abandonó la costera antes de agotar el cupo asignado, debido a que los pescadores optaron por centrarse en otras especies en lugar de seguir capturando túnidos, ya alejados de aguas del Cantábrico. Este año también hay suficiente cuota como para que pueda llegar a repetirse la misma circunstancia y la flota opte por abandonar esta pesquería.

La costera del bonito será previsiblemente este año la segunda en importancia para la rula gijonesa, que en el primer semestre del año subastó 4,67 millones de kilos de bocarte por un total de 12,68 millones de euros, de los que más de tres millones de kilos se rularon en un único mes, el de mayo. La costera del bocarte de este año será la segunda mejor de toda la serie histórica, sólo superada por la extraordinaria campaña de 2021, en la que se subastaron 7,43 millones de kilos.