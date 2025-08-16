Eucaristía en homenaje a los 100 años de Feria

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) es un encuentro comercial que no solo ofrece sino que, desde hace un año, también celebra y agradece. Con motivo del centenario del recinto ferial y en homenaje a sus fundadores –entre los que destaca Luis Adaro–, se ha querido reservar una cita muy diferente a las demás: una eucaristía que busca rezar por que la Feria continúe siendo "un lugar de encuentro donde todo el mundo esté de buen humor, donde las personas se acercan entre ellas y consiguen que todo sea mejor". Así, lo expresó el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, presente en la ceremonia.

El párroco de la Iglesia de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, se dirigió a la treintena de creyentes que acudieron al Palacio de Congresos. "En estos días de Feria pasan cosas extraordinarias. Los enemigos se saludan, los que son distantes se acercan, los que no se pueden ver se hablan. Y, esto ocurre porque aquí no se trabaja por ideologías, sino que se trabaja por el bien común", transmitió el cura durante la homilía. Y este mensaje es, como defendió el Padre, la verdadera fe cristiana. "No es un amor individualista. Es un amor con dimensión social que se palpa en este recinto", continuó.

Un sentido que guió al verdadero responsable de la FIDMA, Luis Adaro. "Quién lo conoció sabe que su fe vertebraba su propia personalidad", siguió Gómez. Así, esta Feria prevé revivir esta celebración en el Día de la Asunción de la Virgen para "desde el amor trabajar el encuentro con las personas y alejarnos del individualismo para ser uno en comunidad", finalizó.