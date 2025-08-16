Habla Fortes, el sustituto de Morante de la Puebla hoy en Gijón: "Llego ilusionado y en el mejor momento"

Fin a la duda sobre si José Antonio Morante de la Puebla podrá hacer el paseíllo este sábado en El Bibio. El maestro sevillano confirmó en la tarde de ayer que no podrá participar en la feria taurina gijonesa tras la cogida sufrida el pasado domingo en Pontevedra. Al igual que hizo el lunes en Huesca y hoy en San Sebastián, este viernes Morante de la Puebla hizo llegar el parte médico a la empresa. Tras este contratiempo, será el torero malagueño Saúl Jiménez Fortes quien sustituya al diestro sevillano y complete un cartel de primer nivel en el que también están Andrés Roca Rey y Juan Ortega, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. "Estoy ilusionado. Ojalá sea una gran tarde de toros tanto para mí como para el resto de los compañeros y que así se la podamos regalar a toda la afición", expresó ayer Jiménez Fortes.

La empresa Circuitos Taurinos, liderada por Carlos Zúñiga, ha optado por uno de los toreros del momento para sustituir a Morante de la Puebla. Zúñiga esperó hasta el último momento para hacer movimientos por si el maestro cigarrero lograba recuperarse a tiempo del grave percance sufrido en Pontevedra. Finalmente, hubo que optar por un sustituto.

Jiménez Fortes reconoce que se encuentra en "el mejor momento" de su carrera. El malagueño causó sensación el pasado San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid firmando dos soberbias faenas a una corrida de Araúz de Robles. Fue una tarde con fallo a espadas, pero que convenció a toda la afición madrileña que vibró con su toreo.

Fortes salió a hombros del coso gijonés en 2018

En Gijón también se guardan buenos recuerdos de Jiménez Fortes. El malagueño ya sabe lo que es triunfar en El Bibio. Fue en 2018 cuando salió por la puerta grande del coso de la carretera de Villaviciosa. "Voy con mucha ilusión. Cuando estuve allí me gustó mucho la plaza y ese público tan amable y hospitalario. Tengo muy buen recuerdo porque todo fue muy bien", desarrolló Fortes, quien además ha recibido diferentes galardones en Gijón.

El cambio de cartel llega unos días después de que el maestro de Puebla del Río sufriera una cornada en Pontevedra que le causó una "herida anfractuosa de 10 centímetros que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros". Después de haber esperado hasta el último momento, y tras la corrida de este viernes, se optó por Fortes.

La de Gijón será la tercera tarde que se perderá Morante de la Puebla esta semana, ya que tras el percance sufrido en Pontevedra ya se vio obligado a no participar en la feria de Huesca -el pasado lunes- y en San Sebastián, el viernes. Los siguientes compromisos que tiene el diestro sevillano, que está firmando una temporada histórica, son en plazas de primera categoría, como Málaga y Bilbao. La corrida de este sábado despertó una gran expectación desde que fue presentado el cartel de esta edición. Prueba de ello es que bastaron solo dos jornadas para que no quedaran localidades de sombra a la venta. Asimismo, los tendidos de sol comenzaron a llenarse rápidamente. Además de tratarse de grandes toreros, esta cita llegaba en un momento en el que la rivalidad entre Morante y Roca Rey se encontraba en su punto álgido.

Toros de Núñez del Cuvillo

En cambio, el cartel de esta tarde queda compuesto finalmente por Fortes, Roca Rey y Juan Ortega con toros de Núñez del Cuvillo que descansan en los corrales de El Bibio. El propio Fortes ponía en la noche de ayer el foco en la importancia de compartir faena con estos toreros. "Es un cartel que genera máxima expectación. Ya estuvimos juntos en Málaga y la verdad es que somos tres toreros totalmente diferentes, pero a la vez complementarios", apuntó Fortes, antes de abundar que "puede haber mucha competencia y muchos alicientes porque somos toreros que tenemos un gran compromiso por la profesión y que sabemos torear muy bien". "Por mi parte voy con todo para dar mi mejor versión, que este es un año en el que se ha despertado una gran ilusión y se le ha dado a mi trabajo una dimensión muy alta", relató.

A pesar de que sus planes eran desplazarse hoy mismo desde Madrid a Dax (Francia), donde torea el domingo, finalmente hará una parada "muy especial" en Gijón. "Tenía la intuición de que existía esa posibilidad desde que sucedió la cornada a Morante. Cuando me lo han confirmado no ha sido una sorpresa, pero sí una gran alegría", culminó Fortes, listo para intentar "igualar o superar" el buen sabor de boca que dejó en El Bibio en 2018.