La hostelería, a tope en Semana Grande, pero con menos gasto por cliente

Gran afluencia de clientes, pero con un menor gasto por cliente que otros años. Ese es el balance que hace la patronal asturiana del sector Otea, sobre la repercusión en la hostelería gijonesa que está teniendo la Semana Grande de Gijón, con su punto álgido en la noche de los Fuegos.

El presidente de Otea en Gijón, Ángel Lorenzo, señaló ayer que "la noche de los Fuegos volvió a llenar Gijón como todos los años. Desde Otea valoramos positivamente el espectáculo de los Fuegos que este año hizo aplaudir a las miles de personas que lo disfrutaron". En cuanto a estas fiestas de Semana Grande, añadió que se observa la "misma afluencia de público como los demás años, pero con un consumo más contenido, que es lo que está siendo habitual este verano".

Una percepción que comparte el hostelero Alec López, propietario de cuatro cafeterías en Gijón; tres Mepiachi y El Cafetón. Apunta que se está notando una afluencia de gente a los establecimientos hosteleros en estas fechas "por encima de otros años, con más clientes, aunque eso no se traduce en dinero" en la misma proporción. Matiza, no obstante, que "se está vendiendo bien, incluidos los establecimientos hosteleros que tienen stand en la Feria de Muestras, donde están batiendo récords de venta; está mejor pero la gente mide lo que consuma: salir de casa cuesta mucho dinero", dice.

Francisco Javier Rodríguez, de La Bodeguita del Medio, resalta que en las muy buenas cifras de público de estas fiestas influye que está "acompañando el tiempo, con lo que todo está a rebosar en esta semana grande, con mucha mayor afluencia que en las semanas previas del verano". En cuanto al gasto que realizan los clientes, en su caso está siendo "por el estilo al del año pasado", apuntando que considera que hay un aumento del turismo extranjero.

En cuanto a la restauración, Antonio Pérez Anes, del Restaurante Auga, señala que en estas fiestas está "bien, animado, con mucha gente, mucho turismo, cada año un poco más y mejor, con sus diferencias. Hay mucho turismo extranjero. Hace años las cenas más intensas de fin de semana sobre todo, la gente tenía horario de nueve a once y media de la noche, ahora es rarísimo que alguien entre después de las diez". Pérez Anes también apunta que esta semana ha estado a tope la zona de copas del Muelle que hay cerca de su restaurante y se queja de que "usan esto como un orinal público, y esnifando cocaína en las barandillas y no ves ni un policía de paisano".

También tiene quejas Miguel Prieto Valles, de la Sidrería Restaurante Centenario, por los conciertos que se organizan en la Plaza Mayor y que, asegura, hace que clientes suyos acaben abandonando el local "porque lo que quieren es estar tranquilos". En todo caso, las cosas les están yendo bien en esta Semana Grande, con el local "lleno para comer, lleno para cenar. Más no se puede meter, como todas las fiestas".

El presidente de Divertia, el edil Oliver Suárez señaló respecto a los Fuegos que "hemos cumplido, han sido mucho más variados que en otras ocasiones y mucho más espectaculares. Ya nos ponemos a trabajar de cara al año que viene, en pensar cómo podemos sorprender a todos los gijoneses y a toda la gente que nos visita y que vuelvan a ser el año que viene el éxito que ha sido este año. Estamos muy satisfechos".