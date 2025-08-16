Nuevas ayudas a la cultura tradicional y el asturiano

La Fundación Municipal de Cultura acaba de autorizar una nueva subvención, en este caso de 31.300 euros, para la cultura tradicional y la llingua asturiana. La convocatoria se divide en dos líneas y, por un lado, se invertirán 14.100 euros en subvencionar proyectos pedagógicos y actividades didácticas "vinculados con la música y el folclore tradicional asturiano que contribuyan a su mantenimiento, promoción, difusión e innovación". El otro apartado se dotará con 17.200 euros y se derivará a otros proyectos de difusión de la misma materia, destinándose en ambos casos las cuantías a entidades sin ánimo de lucro. Se valorarán mejor los proyectos destinados a un público escolar y los que estén ya consolidados con varias ediciones como experiencia previa.