La obra de la EMA en Arroyo revisa tres bajas temerarias

El plan de obras de extensión de la red de saneamiento en la parroquia de La Pedrera por parte de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) sigue pendiente de resolver su licitación después de que la mesa de contratación acabe de recomendar la expulsión de tres las empresas que se habían presentado a la convocatoria tras detectar posibles bajas temerarias en sus ofertas económicas.

El proyecto, diseñado para el núcleo rural de Arroyo, se lleva una inversión de 1,4 millones de euros para una obra que se estima que durará diez meses y que estima ejecutar dos colectores y la construcción de 50 acometidas a las viviendas existentes. La licitación, pese a estas ofertas bajo estudio, sigue en marcha y acerca el inicio de una reforma cuya tramitación se retrasó por un complicado trámite de expropiaciones.