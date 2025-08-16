Políticos y gijoneses, unánimes acerca de unos Fuegos "inconmensurables"

La Noche de los Fuegos de Gijón deja este año un balance de elogios generalizados. Esta unanimidad viene tanto de los grupos municipales como de los vecinos de la villa, que coinciden en calificar a la mayor descarga pirotécnica lanzada en una Semana Grande (1.600 kg de explosivos) con adjetivos como "éxito", "espectacular", o los "mejores Fuegos de los últimos años", entre adjetivos de similar o superior magnitud. "Inconmensurables" es como los definió la Alcaldesa, Carmen Moriyón. La regidora aseguró que "lo vivido fue algo a la altura de pocas ciudades" y una "noche para el recuerdo". El espectáculo lució músculo pirotécnico como nunca y deleitó también a la ciudadanía, que acudió a miles, con un show que se "hizo corto" pese a lo intenso y s23 minutos de duración.

Alberto Juan y Angélica Domínguez, ayer, de paseo por el Muro.

La apuesta entre figuras clásicas y nuevos diseños resultó un acierto para la Regidora, amén del "ritmo frenético y bien estructurado" y una meteorología "inmejorable". "Hay mucho trabajo detrás de algo así y es de justicia poner en valor a todos los servicios del Ayuntamiento implicados", manifestó, dando parcela de mérito a todos en un día "grande" del que hay "motivos para estar orgullosos". Reflexión igual expresó el también forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno: "Fue espectacular; se hizo la mejor Noche de Fuegos que se recuerda". A sus socios del Partido Popular, con la vicealcaldesa Ángela Pumariega a la cabeza, la descarga pirotécnica fue "un gran éxito". Los "aplausos y los elogios recibidos" tras la traca final de tres minutos y más de 400 kilogramos de explosivos los usan como termómetro. Pumariega prometió que Gijón "seguirá esta línea" para 2026, porque la ciudad, en agosto, es "foco" tanto para asturianos como para forasteros.

Halagos de la oposición

La oposición en bloque se unió a los halagos a los Fuegos. Por parte del PSOE, habló de la cita el concejal Rodrigo Sánchez, último integrante del grupo municipal tras la marcha de su anterior portavoz, Luis Manuel Flórez, "Floro". El espectáculo "tiene que seguir proyectando la mejor imagen de nuestro municipio", considera Sánchez, que puso el foco en que la Noche de los Fuegos es un "emblema" gijonés –"muy nuestro"–, pero compartido con miles de visitantes.

Para la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco el evento fue "lo esperado": "Un éxito de público, porque Gijón y todos sus visitantes estaban esperando ese espectáculo". Los Fuegos, dijo, "triunfaron otra vez" porque "forman parte de la noche de Begoña, más allá de sus innovaciones o de cómo sople el viento". Valora "muy positivamente" el auge de la Semanona como festejo "de referencia" y agradece el esfuerzo de las partes implicadas en la descarga para que "todo saliese bien" en un día tan señalado en el calendario gijonés.

Izquierda Unida fue también generosa en su análisis: "Sin duda fueron los mejores fuegos de los últimos años; el espectáculo tuvo un ritmo y un color que se habían echado en falta el verano pasado", sentenció el edil de la coalición Javier Suárez Llana. No obstante, una de cal y otra de arena; mandó un recado al gobierno municipal sobre la Feria Taurina de Begoña. "Una pena que un buen broche a la Semana Grande quede empañado por la feria de la tortura animal de estos días en la plaza de toros", lamentó.

Las izquierdas las completó Podemos Xixón, a través de su edil Olaya Suárez. Destacó que fueron unos fuegos "con mucho contenido" e incidió en que el mantener el Cerro de Santa Catalina como punto de lanzamiento, "como ha sido siempre", permitió disfrutarlos desde diferentes zonas de la ciudad.

Fuera del ámbito político, los gijoneses parecen también contentos con los Fuegos. "Fueron fantásticos, pero se nos hicieron cortos", comentó la familia formada por Eneris Sablón y Roberto Riego, que con sus hijos Roberto y Gabriela se retiraban después de un día playero en San Lorenzo. Aunque les gustaron "un poquito más" en otras ediciones, son conscientes que es difícil mejorar la excelencia que ya rayan, aunque "siempre hay que superarse más".

Eneris Sablón, Gabriela Riego y Roberto Riego hijo y padre, respectivamente, ayer, tras pasar una jornada playera en San Lorenzo.

La pareja Angélica Domínguez y Alberto Juan, que paseaban ayer por la tarde mientras disfrutaban de un helado, destacaron lo mismo de primeras: "Se nos hizo corto". Disfrutaron de la pirotecnia desde el Rinconín con su perrita "Ita", porque el can se "asusta" con las explosiones y desde allí "se ven perfectamente". "La calidad se mantuvo y también el ritmo, sin parones", defendieron. Resaltaron la lucha por las plazas de aparcamiento, que en el centro fue sin cuartel, y llegó incluso al mirador de la Providencia. "Estaban unos amigos allí y la gente empezó a tirar el coche hasta por los praos", relataron.

También opinó Laura Menéndez, que vive en El Coto y bajó con su hermana y dos sobrinos a la playa de Poniente para evitar las aglomeraciones de San Lorenzo. "Este año se notó que tiraron más que nunca y muchos a la vez" comentó, aunque los que más quedaron "con la boca abierta" fueron los críos.