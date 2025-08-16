Rosario corona los grandes conciertos de la Semana Grande con su carisma: "¡A ver esas palmas!"

Gijón cerró ayer el día grande sus fiestas con un Poniente a rebosar. Rosario Flores, cabeza de cartel del día y una de las artistas más esperadas de los conciertos de la Semana Grande, se subió al escenario a su manera: con raza, compás y el corazón en la garganta. La explanada de Poniente se convirtió en un escenario vibrante donde resonaron los ecos del flamenco, la rumba y el arte de una familia que lleva la música en la sangre. "Buenas noches, Gijón. ¿Cómo está mi gente? ¡Olé!", comenzó diciendo la cantante. "Esto es una celebración de 33 años en la música. A ver esas palmas", animaba la madrileña.

La hija de Lola Flores y hermana de Antonio no olvida de dónde viene. Y anoche lo recordó en cada canción, en cada giro de su cuerpo, en cada mirada al cielo. Acompañada de su banda habitual y de un cuadro flamenco que puso la piel de gallina, Rosario repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, desde los inicios hasta su repertorio más reciente. Desde temas como "Mi gato", "La ley" o "El beso" pasando por el clásico "No dudaría", que cerró la actuación.

Público en el concierto de Rosario Flores. / Juan Plaza / LNE

Rosario no dejó que el ritmo decayese en ningún instante. Alternó sus temas más emotivos con los más fiesteros con un directo potente y muy enérgico. A sus 61 años, la artista sigue siendo una fuerza de la naturaleza. Baila con el cuerpo entero, canta con el alma y mira al público como si lo conociera de toda la vida. Su conexión con los asistentes fue total. Había juventud, veteranos, curiosos y fieles que han seguido su carrera desde los inicios. Todos reunidos por una mujer que lleva el arte por dentro.

Y así, entre olés, palmas y abrazos al aire, la Semana Grande encara ya su despedida con una última cita en Poniente programada para esta noche, en la misma explanada, y que sacará a escena al grupo "Radar" a las 23.00 horas.