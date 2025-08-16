El sorteo de los toros en El Bibio, cada vez con más afluencia de aficionados
Una tradición al mediodía y clave para la corrida de por la tarde
V. S.
Gijón
El tradicional sorteo de las reses que se lidiarán por la tarde gana cada año afluencia de aficionados. Al reclamo de los toros de La Quinta, con una larga trayectoria de triunfos en El Bibio, fueron muchas las personas, jóvenes y mayores, que acudieron hasta el patio de cuadrillas para ver el sorteo.
Es a las doce del mediodía cuando los representantes de cada uno de los toreros sortean sus lotes. Luego, cada matador elige el orden en el que se lidian los dos toros que les han tocado en suerte. Una vez decidido, se procede al enchiqueramiento de los toros que aguardan en toriles hasta el inicio del festejo. Los aficionados que lo deseen pueden ver los toros a lidiar cada día en horario de 9.30 a 10.30 horas.
