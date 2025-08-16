El Sporting y el Ribera "compiten con la cabeza"
El Día del Deporte en la Feria suma una nueva iniciativa para cuidar la salud mental
jimena a. callejo
El Hospital Ribera Covadonga, en colaboración con el Real Sporting de Gijón, organizó en el Palacio de Congresos de la Feria de Muestras, la primera Jornada Deporte Salud, con el título de "Competir con la cabeza". El objetivo del evento fue poner el foco en la salud mental de los deportistas así como su relación con el rendimiento deportivo.
La jornada contó con una mesa redonda en la que participaron expertos en medicina deportiva como la Dra. Eva Carbajo, en pscología como la Dra. Lucía Calvo, en traumatología como el Dr. Álvaro Rojas o de fisioterapia como Silvia Vázquez. También se unió Diego Sánchez, jugador del Sporting, que destacó la importancia de "contar con un profesional con el que compartir el peso de la responsabilidad que se asume".
Además, Angélica Alarcón, directora de comunicación del grupo Ribera Salud, presentó su nueva campaña "Sentir la camiseta". En ella se recogen los testimonios de 13 deportistas que relatan como han afrontado momentos de presión, lesiones y retos emocionales a lo largo de sus carreras. Cada uno eligió una frase que llevan impresa en el reverso de su camiseta oficial: "queremos abrir espacios para visibilizar y normalizar estas conversaciones", aseguró Alarcón. De este modo, se introdujo una iniciativa que invita a debatir sobre la necesidad de educar al atleta y a su entorno en salud mental.
