Las ventas, "animadas" camino del fin de la Feria

Se acercan los últimos días de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón, acompañados de sol y calor, pero con los ánimos y las expectativas por lo alto. "La feria está siendo sorprendentemente buena, sobre todo la última semana, porque casi todos los días parecen fin de semana, la gente está muy animada, y espero que estos días que quedan sigan igual, que la gente venga a comprar mucho más", dijo satisfecha Florentina Musa desde su stand de delicias turcas.

Los llamados "días de feria" suelen estar acompañados de nubes y un poco de fresquito, y el sol abrasador de ayer parecía que invitaba a las personas a no aparecer por el recinto ferial por la mañana, pero por la tarde, el panorama cambió y cientos de personas se animaron a acudir. "Creo que para la feria en su conjunto es malo que haga tanto calor, pero, ya que vienes, tomas determinadas cosas que te ayudan a paliarlo, como nuestros helados; además, venir a la feria es una cosa imprescindible", explicó María Martínez, desde el puesto de la heladería "La Ibense". Ella es parte de la cuarta generación del negocio. "La feria es una actividad que atrae a mucha gente, sobre todo a los de Gijón, que venimos a repetir; pero este año hemos notado un cambio de horarios: ya no es esa gran cantidad de gente de golpe y luego vacío, sino que es como un goteo, y es mucho más atractivo y más fácil de trabajarlo, nadie se agobia y hay menos colas. Así que este año estamos muy contentas y esperamos que estos pocos días que quedan pasen rápido, porque estamos algo cansadas después de tanto trabajo, pero muy contentas y esperamos cerrar igual de bien que los demás días de la feria", añadió con ilusión Martínez.

Arriba, Laura Llera y Laura Gutiérrez, en el stand de «Sotysolar». En el centro, José Luis Prada y Bárbara Álvarez, en el de BMW. Sobre estas líneas Carmen Murias y Anaid Lorente, en su expositor. | JUAN PLAZA / A. S. Y.

Al igual que en "La Ibense", en el puesto de Carmen Murias y de Anaid Lorente, donde venden productos de aloe vera, la "mítica" piedra blanca y sacos térmicos, las compras también "están animadas". "Este año ha estado muy bien, se ha vendido mucho, y esperamos que estos últimos días vendamos todavía más; además, la segunda semana siempre es mejor, y en el último fin de semana esto se anima muchísimo", explicó Murias. Y aseguró: "la Feria es un lugar que aporta mucho a la gente y a los negocios".

Julia Pérez, en su stand de «Mop4U», mostrando los productos en venta tras una demostración, ayer.

"Las ventas van superbien y, comparando semanas, esta segunda está siendo mucho mejor, se nota que es la Semana Grande. También siento que hizo mejor tiempo la primera semana que esta, que eso influye bastante. Aún así, en estos dos días que quedan vamos a darlo todo, al máximo, y esperamos que la gente salga contenta y que quieran volver a la Feria", dijo motivada Julia Pérez, desde el stand de las mopas "Mop4U".

Las ventas, "animadas" camino del fin de la Feria

Como Pérez, Griselda Rodríguez también está motivada para los últimos días. "Los primeros días fueron un poco lentos, pero según van avanzando, van aumentando las compras. Hoy con el calor que hace la gente no está muy animada, pero tengo las expectativas altas y buenas para estos últimos días, el fin de feria siempre es bueno", aseguró desde su stand "Artesanía Gris".

Las ventas, "animadas" camino del fin de la Feria

El calor preocupa un poco a algunos vendedores, como a Benito Lupiañez de la empresa de colchones toledana "Canal Home", ya que cree que la gente prefiere ir a la playa que a la Feria con estas altas temperaturas. "Las expectativas para estos últimos días son un poco flojas, porque estamos viendo que este calor hace que la gente prefiera playa", dijo. Además, para él "la primera semana fue mejor que la segunda" y que por supuesto, los fines de semana "suelen ser lo mejor".

Las ventas, "animadas" camino del fin de la Feria

Bárbara Álvarez y José Luis Prada, desde el stand de BMW, también sienten que la canícula aleja un poco a los visitantes de la feria. "Con el calor que hace, las expectativas las tengo complicadas, porque la gente está de paso, pero hoy es más día de mojito y sombra en la feria. Pero, bueno, la feria ya se está acabando y se agradece", aseguró Prada. Por su lado, Bárbara Álvarez indicó: "Comparado con el año pasado, esto está bastante parecido, la gente está muy concienciada con el tema de comprar vehículos en la Feria; las expectativas de ventas las tenemos iguales a las del año pasado, y confiamos en que en estos últimos días, las personas terminen de animarse y aprovechen".

Las ventas, "animadas" camino del fin de la Feria

Como ellos, José Luis Fernández, de "Tinastur", aseguró que su objetivo final para estos últimos días es "conseguir todos los contactos que se pueda y conocer a la gente interesada en su producto".

Aún quedan dos días de la FIDMA y con ello más oportunidades para hacer las compras de última hora hasta que, el próximo año, abra sus puertas la 69.ª edición de La Feria.