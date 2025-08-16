Violeta Gómez, ‘la Monro’, cigarrera de Cimavilla: "Va a llegar el momento de que los vecinos no vamos a poder subir al barrio"

Vaya guapo que ye Cimavilla. No lo lleva.

La madre que lo parió… ¡Ay fiu! Esto ye todos los días. Vienen a montones pa aquí, pero nadie mira por Cimavill. Nadie más que cuatro. Cimavilla existe, esto ye el Gijón antiguo, pero nadie nos haz casu.

¿Se está perdiendo la esencia?

Sí. Ahora está viniendo gente nueva y todavía no se adapten a cómo somos los de aquí. Ye lo que hay. Se está perdiendo el humor playu y los motes, que los nacidos aquí tenémoslu todos. Y nos saludábamos con un "me cago en tu madre, tas aquí". Si lo dices ahora mírente raro, tómenlo como mala educación. Pero pa nosotros ye como decir qué guapu yes. Pero nada, ahora tienes que tener un cuidao…

Están arreglando Tabacalera.

Tovía entramos el otru día porque vino Pipo Prendes. Estuvimos muy bien. Hasta bailamos y todo, pero de momento no están haciendo nada. Yo ya no lo voy a ver, porque si lo hacen para 2027 ¿dónde estoy yo ya?

Si está estupenda...

Taré silbando a les barbaes (risas).

¿Qué me dice de las casetas?

No estoy en contra de que vendan y lo disfruten, pero es que va a llegar el momento que no vamos a poder subir al barrio. Ahora los bares miren más pal turista, al que come un platu del día para tres. Y eso que los de Cimavilla somos de alternar y siempre dejamos dinero. Salvo dos bares, los únicos que siempre tienen un sitiu pa Cimavilla, el resto no tienen mesa, aunque les veas vacías. Eso nunca lo vi. Póngome de mala hostia.

Normal…

El miércoles pa comer íbamos unos cuantos. Pedí una mesa y me dijeron que no tenían, aunque había una vacía. Eso antes no pasaba. Pero vale. Fuimos pa Oscarín, que ye una cajina de cerilles. Pues allí nos acogió y él mismu quedó asustau del dinero que se dejó allí.

¿Qué les pide a los políticos?

Un ambulatorio igual ye demasiado grande. Pero sí un dispensario, piquiñín, pa curar a los neños y a los mayores. Ahora no hay nada. Hay gente que puede pagar un taxi, pero hay otra que no, que tien que ir en muletes. Cuando lleguen al ambulatorio no pueden con el alma. Ahora quieren poner un autobús. Ya lu hubo haz tiempu. Era yo más joven. Cogilu una vez en la puerta la fábrica, lleváronme hasta Jove antes de dejame en el ambulatorio. Si tengo algo grave muero pol camino…

Por salir de la duda. ¿Dónde empieza Cimavilla y hasta dónde llega bajovilla?

Pa nosotros Cimavilla siempre empezó en Pelayo. Luego el Cerro y el Muelle. Yo siempre digo que bajo a Gijón. ¡Qué coses! Aunque esté en la calle Corrida. Siempre fuimos independientes.

Le leí que no hubo época como la de las putas en el barrio.

Home claro. Era lo mejor del barrio. Si nos podíen ayudar, ayudaben. Toy acordándome de Rambal.

Ahí está la estatua.

Cuando la pusieron, que yos costó, hubo gente que no lo vio bien. Rambal decía "si yo hablara"... Ahora hay libertad pa todo, yes marica, yes puta… pero antes... Cómo no iba a hablar el probín si veníen y lu pegaben. El día que pasó lo de Rambal fue muy fuerte pa todos nosotros. Ahora vienen miles de persones vienen a ver la estatua.

¿Cómo vive la Semana Grande?

Soy muy corredora. Bajo al Ayuntamiento, pero ye que esa música no ye pa mí. El chin chin chan chan… yo ya tengo 84 años… Gústame bailar, voy a la peña artística los viernes.

Llega ahora la Soledad y los Remedios.

No cambio les fiestes del barrio por les de Begoña. Dígote yo que no lo hay como esto. Aquí disfrútolo mucho. Son quince días que no duermo. Pero aunque me vibre la sartén cuando estoy friendo un huevu yo no protesto porque ye lo mio. Moléstame solo el que protesta luego diciendo que solo se hacen coses pal de fuera.

¿Hay mucho repunante?

Ay gente que-i molesta hasta el pelu de la castaña.

Ya pasaron los Fuegos.

Siempre bajo a velos porque tengo que salir de casa y no me dejen subir los guardias hasta que acaben… Pues callo para no reñir, porque, aunque no lo creas, si me cabreo tengo mala hostia.

¿Sí?

Uy. Si me cabreo éntrame un calambre así por la pierna y ¡pumba! Mira, aquí aparca tu dios, pero luego vien la mi fía a tráeme el pedido a casa y 95 euros de multa. 45 si paga pronto. No hay quien lo entienda. ¿Daste cuenta?

¿Fue alguna vez a los toros?

Mi padre fue porteru y llevábame cuando era pequeña. Luego no volví. La mi hermana, que ya murió, sí. Tenía fotos hasta con Paquirri. Ye que ella casose de poderío. Yo no. Yo pasé mucha fame y necesidad. Mi padre era marinero. Pero bueno, fui feliz siempre. Y ye lo que hay. A mí en Cimavilla creo que me aprecia todo el mundo, provóquenme, yo provoco también lo que puedo…

¿Cómo lo ve la juventud?

Los chavales de hoy no saben jugar. Ni los jóvenes cortejar. Tan tol día con el móvil y yo pienso, deja el teléfono y coge-i el muslo, ho.

Aquí que inventaron un idioma, ¿qué consejo les dan a los de la oficialidad?

El bable ye lo mejor. Y hablar al resve pa nosotros ye pa que no te enteres de lo que hablamos (risas).

Menos mal que no me respondió al resve, que soy de bajovilla.

Ya, ya lo sé… Oye, que yo respeto a los de bajovilla. Vamos, voy al Llano todos los viernes y subo a La Calzada con les mis amigues. Respeto a todo el mundo, solo quiero que cuando vengan aquí disfruten, pero que lo cuiden.

Marcho desolau sabiendo que soy foriatu en Cimavilla.

No, home, no (risas), siempre tendrás un huecu. Y si vienes a la fiesta, el día de la comida, tas invitau.