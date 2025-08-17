El asturiano es rentable en el mundo empresarial

La cuarta edición del "Día de la Llingua Asturiana" en la Feria de Muestras se celebró con un coloquio titulado "L´asturianu, un motor económicu" que tuvo lugar en el estand de LA NUEVA ESPAÑA. El evento contó con la presencia de empresarios asturianos de diferentes sectores y estuvo moderado por Inaciu Galán, director de la empresa Cuatro Gotas Producciones. El objetivo de las intervenciones fue reivindicar el valor de la llingua para la economía de la región, que lejos de suponer un obstáculo, constituye un "factor diferencial", aseguraron. "Estamos de celebración", señaló Galán, "porque dedicamos este día a fomentar y difundir el asturianu como representación de nuestra sociedad".

Asistentes siguiendo el coloquio. | JUAN PLAZA

El coloquio contó con la participación de profesionales, todos miembros de la asociación de Empreses y profesionales pol Asturianu (EPA), que ya han hecho del asturiano una parte esencial de su trabajo. Entre ellos se encontraban Sergio Buelga, animador especializado en actividades lúdicas, artes escénicas y cultura tradicional; Inaciu Iglesias, director de Cartonajes Vir, empresa fabricante de cajas ecológicas; Elena Fernández, fundadora del horno de galletas Panduru;y Javier Pintado, creador de Báramu, consultora empresarial especializada en digitalizar comercios. Todos coincidieron al indicar que "el utilizar el asturiano tiene muchas ventajas para nuestra economía". Insistieron en que su uso, es "rentable". Y para demostrarlo, compartieron sus experiencias en el mundo empresarial.

Para Elena Fernández, la decisión de comunicarse en asturiano fue un proceso natural: "Se trata de reivindicar nuestros valores y de normalizar la llingua". El hecho de hablar en asturiano fideliza a la clientela, "porque conecta con quienes comparten esos mismos principios", aseguró.

Desde el sector industrial, Inaciu Iglesias subrayó que no existe ningún problema en expresarse en asturiano: "Queremos seguir siendo dos cosas: empresarios y asturianos". Iglesias añadió que defender el asturiano no va contra la economía, "al revés, ayuda a potenciarla y a generar empleo en Asturias", recalcó. En el ámbito cultural, Buelga relató cómo el teatro y los juegos tradicionales en asturiano se han convertido en el eje de su actividad profesional: "El 80% de lo que hago es en asturiano, y vivo de ello sin necesidad de subvenciones. El idioma me diferencia y me da autenticidad".

Por su parte, Javier Pintado defendió también el papel de la llingua en el trato con los clientes, con los que "nunca hubo problema". Aprovechó además, para señalar uno de los problemas principales a los que se enfrenta su sector; "la dificultad burocrática de la administración asturiana", reivindicó. "No puedo hacer los estatutos de mi empresa en asturiano, lo que me hace perder tiempo y me impide trabajar como quiero", denunció Buelga. A lo que Pintado añadió: "Tenemos una Ley de Uso, pero no se aplica. Si la administración la aprovechara al máximo, habría menos trabas". Por eso, varios ponentes coincidieron en que la oficialidad del asturiano sería una herramienta necesaria tanto para igualar derechos como para facilitar el día a día de las empresas. "No se trata de obligar a nadie, sino de normalizar y de aprovechar lo nuestro", zanjó Iglesias.

A pesar de las dificultades, la llingua es considerada como un activo que aporta valor. "Cuidar lo nuestro trae riqueza y empleo", remarcó Iglesias, que citó el caso de la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En ese sentido, los ponentes coincidieron en la necesidad de normalizar el asturiano ya que "la responsabilidad de cuidar nuestro dialecto es solo nuestra" y lo contrario sería "renegar de la herencia de nuestros antepasados", aseguró Iglesias.

"Non falamos mal, falamos como falamos nós", recordó Galán, subrayando que la lengua asturiana no supone una barrera, sino una herramienta que abre puertas. "Y falamos así porque nos da la gana", concluyó. n