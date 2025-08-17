Buen día de toros en El Bibio, con la plaza llena: "De los del Norte, es el coso más serio"

El día grande de la Feria de Begoña llenó ayer El Bibio con un cartel taurino que no defraudó. A pesar de que Morante de la Puebla no pudo hacer el paseillo por su cogida en Pontevedra, Saúl Jiménez Fortes, su sustituto, junto a Andrés Roca Rey y Juan Ortega deleitaron a más de 9.000 aficionados durante el cuarto día de feria. La emoción y la expectación reinó en la plaza gijonesa, que, como describió Manuel Álvarez, socio de la Peña Cocheras, "es encantadora. Aunque la ves pequeña, es muy coqueta. Todo el mundo toma algo, se ve perfectamente desde todos los sitios. Le gusta hasta a los toros".

Por la izquierda, José Antonio Mori, Juan Carlos Rodríguez, Manuel Álvarez, José Manuel Meana y Aquilino Bernardo, ayer, en el palco de la Peña Cocheras. A la derecha, Paula Llaneza e Isabel Vega. | A. R.

No cabía ni un alfiler en El Bibio ayer. Una masa de apasionados de las buenas faenas conquistó las zonas próximas a la plaza y con nervios y ansias esperaba el momento que tanto tiempo llevaban esperando: la apertura de puertas para ver a sus ídolos. "Tenemos muchas ganas. Aunque nos da un poco de decepción la ausencia de Morante, la situación de Fortes la compensa", expresó Eduardo Robles, madrileño que, añadió, desde "muy pequeñito ha mamado esta tradición".

Por la izquierda, Eduardo Robles y Daniel Prado. A la derecha, por la izquierda, Adrián Alonso, Miguel Hernández, Pablo Fernández y Pablo Iglesias, en el tendido de El Bibio. | A. R.

Junto a él se encontraba su amigo leonés Daniel Prado para quien "esta plaza, de las del Norte, es la más seria, de las mejores", corroboró minutos antes de subir al tendido. Ambos aficionados tienen claro cuál es la fórmula para atraer a más seguidores de este arte: "Ver una faena de Morante y que la disfruten. No se puede pedir más", aseguraron.

Una multitud en los momentos previos a la corrida frente a la plaza. | JUAN PLAZA

Frente a la plaza se vieron caras conocidas. Entre ellas destacó la de la alcaldesa, Carmen Moriyón; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro; y la marquesa de la Vega de Anzo, Pilar del Valle.

Por la izquierda, Rafael de Cominges, Diego Estrada, François Du Chatelle e Inés de Cominges, en la grada de El Bibio. A la derecha, en el burladero de veterinarios, por la izquierda, David Iglesias, José Ángel Cueto, María del Naranco González y Rosa Elena Viñuela. | JUAN PLAZA

El reloj marcó las 18.30 horas y el barullo y las almohadillas casi agotadas marcaron el inicio de un festejo que pocos taurino se quisieron perder. "Es un día muy esperado. Me da alegría venir aquí, el ambiente que hay y la verdad que la corrida es muy bonita, muy bien presentada. Me está encantando", declaró Gabriel Molina, ganadero sevillano. Para esta voz experta, que acudió en compañía de la Peña Taurina Dávila Miura, "la corrida está siendo preciosa. Forte está en un momento buenísimo y la faena ha sido impecable".

Buen día de toros, plaza llena

Molina, sabe de lo que habla. La tradición y el amor por las plazas le han llevado a que se conviertan, casi, en su segundo hogar. Así, a pesar de que la plaza de toros de Sevilla sea su lugar de confianza, El Bibio también lo siente como un rincón familiar. "Cada plaza tiene su idiosincrasia, ¿no? La Maestranza es una plaza muy seria, es una afición que muy entendida y que ve la corrida de una manera distinta. En Gijón es un público más festivo. Pero al final lo bonito es eso", declaró el sevillano.

Buen día de toros, plaza llena

Un carisma que se siente en El Bibio desde hace muchos años. Y las peñas más veteranas lo confirmaron. "Nos juntamos desde 1988, cuando la fundamos y, a partir de ahí, no hemos fallado a una", atestiguó José Antonio Mori, socio de la Peña Cocheras. Este grupo de "toda la vida" ha sido testigo de cómo El Bibio ha evolucionado. Pero a la vez, sigue siendo la misma de siempre. "Al principio había mucha marcha porque éramos más jóvenes. Ahora es todo más tranquilo. Pero sigue siendo una plaza muy familiar y encantadora", continuó el veterano. Estos experimentados aficionados aseguran también: "El ambiente varía mucho dependiendo de los toreros que vengan. Esto es cómo la Champions, depende de quién juegue lo ves o no", bromeó Álvarez.

Buen día de toros, plaza llena

Una fiesta que no solo se disfruta en la plaza, sino también en los momentos de antes y, sobre todo, en los de después. "En este día nos juntamos muchísimos amigos y familiares para tomar algo antes de la corrida y para cenar a continuación. Es divertidísimo", finalizó Paula Llaneza, joven aficionada.