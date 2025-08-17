Cuvillo recoge el premio a la mejor corrida de 2024

La ganadería de Joaquín Núñez del Cuvillo recogió ayer la lámpara Minera que entrega cada año la peña taurina David Fandila, "El Fandi", por el encierro lidiada el pasado año. Fue una ceremonia que tuvo lugar ayer por la mañana, después del sorteo a mediodía, en el patio de cuadrillas. "De los toros de Cuvillo se valoró la presentación y comportamiento, que facilitó una buena lidia de todos los toreros, por todo ello se estimó darle el Premio 2024 a la corrida más completa de la Feria de Begoña", explicaba Francisco Orejas, presidente de la peña, tras entregar la distinción a Jaime Mora-Figuero Núñez, representante de la divisa gaditana.

Foto de familia de la peña «El Fandi», ayer. | LNE

El premio empezó a entregarse en 2009 y desde entonces ha recaído en ganaderías como Garcigrande, Montalvo, Julio de la Puerta o Adolfo Martín. Hasta en tres ocasiones se lo han llevado los toros de La Quinta y Conde de Mayalde.

La corrida de Cuvillo el pasado año la lidiaron Enrique Ponce, en su temporada de despedida, Andrés Roca Rey y Ginés Marín. Tanto Ponce como Marín salieron a hombros tras una gran tarde que el torero peruano emborronó con los aceros.

Los integrantes de la peña El Fandi, que después celebraron su comida tradicional con motivo de la feria de Begoña, aprovecharon que la ganadería de Cuvillo lidiaba en la tarde de ayer para hacer entrega de la lámpara Minera. El acto contonó con varios aficionados que cada mañana acuden hasta El Bibio, tanto para ver las reses a lidiar por la tarde como para presenciar el sorteo con las cuadrillas de los diestros actuantes. La peña El Fandi decidirá la mejor ganadería de este año una vez concluya la feria de Begoña. Quedan por lidiarse hoy los toros del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.