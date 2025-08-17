"El Fantasma de la Ópera" se despide del Jovellanos

La obra "El Fantasma de la Ópera", ofrecerá hoy su última función, que tendrá lugar a las 17.00 horas. Tras 2 horas y media de duración la compañía madrileña se despide de los teatros de Gijón para continuar con su gira por España, en la que recorrerá más de 20 ciudades. La representación narra la historia de un "atormentado y misterioso personaje enmascarado" que habita en la Ópera de París. Vive imponiendo su voluntad y aterrorizando tanto a los dueños del teatro como a los artistas que actúan en él. Hasta que un día se enamora de una joven soprano, con la que utilizará todas sus armas con el fin de conquistarla. De este modo, la obra deja Gijón y viaja hacia otras ciudades de la geografía nacional tales como Cuenca, Valladolid, Barcelona, Sevilla, Mallorca y Murcia, y continuará haciéndolo durante el próximo 2026. n