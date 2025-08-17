Félix Baragaño, pesidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "La falta de profesionales está frenando el ritmo de la construcción en Asturias"

Félix Baragaño Suárez es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Langreo y Carreño, que organiza la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que hoy clausura su 68 edición.

Otro año con afluencia masiva.

Lo de los récords no es un tema que nos obsesione. Lo importante es que los expositores estén contentos y que el público cuando venga esté a gusto, que no haya masificaciones. Este año se vio muy claro con la implantación de terraza con mesas en algún stand hostelero. Y que los visitantes no tengan que esperar grandes colas en los stands.

Colas las hubo a las puertas, día a día a primera hora.

Es curioso, porque cada día a las once se produce una acumulación de personas impresionante esperando para entrar y lo único que puedes es valorarlo con satisfacción, que la Feria siga siendo atractiva. Quienes entran a primera hora buscan ver las cosas con más tranquilidad.

¿Que les han trasladado los expositores?

En líneas generales están contentos. Hay un termómetro muy claro, los coches, los robots de cocina, los muebles, que han estado en niveles de venta similares al año pasado y en algunos casos un poco por encima. Las ventas son importantes, pero más el efecto llamada para el resto del año, porque la gente los recuerda, los busca por Internet y los va a visitar a sus negocios. La Feria no deja de ser un elemento de marketing para dar a conocer marcas. A través de la Feria, la Cámara cumple con su ADN, que es ayudar a la sociedad y a su entorno empresarial.

El consumo es un termómetro de la economía. ¿Que le dice al respecto el nivel de ventas en la Feria?

La Feria en este sentido es un reflejo de la economía social. ¿Cómo están ahora las cosas? Yo creo que hay elementos que están bien. Asturias está teniendo un gran atractivo turístico, lo cual tiene un tirón muy importante, sobre todo en ocio, hostelería y alojamientos. Y sin duda ese efecto tractor tiene un efecto en la economía global de Asturias. Hay elementos positivos. Y eso convive con otros más negativos, como la problemática de la gran industria, de los temas energéticos y de las ingenierías, que no van como nos gustaría.

El año que viene el sector del automóvil tendrá menos espacio.

Ya contaremos con el nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias, con lo que el sector del automóvil tendrá un poco de menos espacio, pero vamos a intentar minimizarlo.

¿Y las inversiones en el Recinto Ferial?

Los cambios consecutivos en la presidencia del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias nos ha ralentizado, porque dependemos de la Consejería de Industria y en muy poco tiempo ha habido dos cambios. El nuevo consejero, Borja Sánchez, tiene más hierba que tenada y, al final, siempre hay una labor didáctica detrás por nuestra parte para explicarles todo y, al final, todo eso ralentiza las cosas. Tenemos en septiembre una Junta de Gobierno del Consorcio. Nuestra intención es sacar a concurso en el último trimestre las reformas en el Palacio de Congresos y en la instalación eléctrica del recinto ferial, que esperamos que se puedan iniciar a principios de 2026. Estamos hablando de una inversión conjunta que puede rondar entre 5 o 5,5 millones de euros. De esa cantidad, la instalación eléctrica supone unos 4 millones, cuyo proyecto está ya hecho. Se trata de una obra que se tiene que hacer por fases, siendo factible completarla en dos años, acompasando las obras a la actividad del recinto. La actuación en el Palacio es más sencilla, porque principalmente es cambiar la maquinaria que está muy desfasada.

¿Qué resultado está dando la nueva instalación fotovoltaica para autoconsumo en el techo del Pabellón Central del recinto ferial?

Muy exitoso. Va a suponer en torno a un 30% del consumo eléctrico de la Feria.

¿Que reflexión le merece la oleada de incendios, que también afecta a Asturias?

Es evidente que influye el cambio climático, con temperaturas cada vez superiores y durante periodos más largos. Y tenemos el campo y el monte bastante abandonado, con una gran reducción de las labores de limpieza y desbroce que había de manera tradicional. Hay menos rebaños de ovejas y de cabras, que hacían una labor de limpieza que ahora no se da.

Lo que sí va a beneficiarse del cambio climático es el turismo.

Sin duda, en toda la cornisa cantábrica. Uno de los efectos son las ventas de vivienda nueva y usada, que están comprando personas que vienen de fuera de Asturias.

¿Y la influencia en el alza del precio de la vivienda?

Los precios de la vivienda están subiendo casi a nivel de dos dígitos, en torno a un 10% anual. Es un efecto que no es bueno para quienes estamos aquí, porque dificulta el acceso a su primera vivienda de mucha gente joven. Eso hay que paliarlo facilitando que se construya más y con viviendas sociales. Hay que buscar la manera de solucionarlo, pero que venga gente de fuera es bueno y va a mejorar los presupuestos en Asturias. Eso hay que potenciarlo y, a la vez, ir adaptándonos a esa nueva circunstancia.

¿Cómo ve el sector?

Los constructores me dicen que han visto muy reducida la capacidad de producción porque tienen menos empresas auxiliares y menos oficiales especialistas, a pesar de que son oficios bien pagados. Eso les ralentiza el que pudieran llegar a construir más pisos al año de los que construyen, lo que está influyendo indirectamente en el precio de la vivienda al haber menos oferta de la que sería posible. Muchas auxiliares desaparecieron en la gran crisis, mucha gente se jubiló y los oficios hoy en día no son atractivos para los jóvenes; son trabajos duros a la intemperie. La Fundación Laboral de la Construcción no tiene suficientes alumnos para lo que les están demandando las empresas.

Aludía a claroscuros en la industria.

Los riesgos y las oportunidades están muy ligados a la descarbonización a la que tienen que ir adaptándose las empresas tradicionales y que a la vez abre la puerta a nuevas inversiones como las anunciadas para El Musel y la Zalia. En paralelo, la gran inversión en Defensa nos genera una sensación agridulce, porque eso habla de una inestabilidad a nivel mundial indeseable, pero dado que Europa necesita esa capacidad defensiva, hay que orientar que la industria de Defensa genere el empleo en España, como los proyectos de Indra en Asturias.

¿Y la crisis de las ingenierías?

En el caso de Duro Felguera ya venía de atrás y en el de Imasa, Isastur y TSK estuvo motivado por el Covid, que prácticamente les impidió facturar durante un año y medio, manteniendo iguales los gastos. Las ingenierías siguen con proyectos importantes y buena cartera de pedidos, pero están en una situación en la que quedaron muy debilitadas económicamente. La SEPI ha hecho lo que tenía que hacer, apoyando a tres de estas grandes ingenierías y entiendo que tendrá que alargar los plazos para su devolución.

¿Los aranceles de EE UU y sus bandazos, cómo pueden afectar a Asturias?

Todas las inestabilidades son desfavorables. Yo creo que a Asturias nos va a afectar mínimamente, porque el comercio de Asturias con EE UU es un porcentaje muy pequeño.

Es consejero de El Musel. ¿Cómo lo ve?

Está en un periodo de adaptación, reduciendo los graneles e incrementando otros productos de mayor valor añadido. En líneas generales el Puerto va bien, tiene que adaptarse y creo que lo va a hacer sin problemas, accediendo a tráficos más rentables que el de la toneladona. Y me consta que se está trabajando en los nuevos proyectos industriales anunciados, que confío en que salgan adelante.

Hablemos de la participación de la Cámara en Lonja Gijón.

Cuando entramos en la lonja fue para salvarla. Que ahora la Cámara esté en la lonja no deja de ser anacrónico, igual que siga la SRP y algún otro socio. Cuando haya una oportunidad y alguien cualificado siempre será positivo dejar la lonja en manos de profesionales. Nosotros como socios podemos aportar muy poco valor que inversores cualificados. Pero nuestra salida siempre sería consensuada con el resto de los accionistas, lo que nunca vamos a hacer es buscar nosotros un comprador aparte. Es lógico. También para la SRP, que no tiene voluntad de estar permanentemente en este tipo de sociedades; son situaciones muy similares. Es cierto que por lo que he preguntado, no ven claro que pueda haber ese comprador solvente y capaz de darle un futuro, por lo que no parece factible en el corto y medio plazo.