La Feria de Muestras tiene tirón hasta el último momento: "Es una cita que no nos podemos perder"

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) entró ayer en su recta final y, en su penúltimo día, los visitantes aprovecharon para recorrer pabellones, probar la oferta gastronómica y disfrutar del buen ambiente que todavía se respira en esta recta final de la edición marcada por el buen tiempo y alta afluencia diaria de visitantes. Entre los asistentes de ayer había consenso: la Feria se vive con intensidad hasta el último minuto. "Es una cita que no nos podemos perder", aseguran.

Clara Suárez y Carmen Casado paseando por los puestos de uno de los pabellones. / JUAN PLAZA

Junto al stand de Coca-Cola, uno de los más populares del recinto, Pilar Vaz y su marido, Alfonso Trinidad, comentaban satisfechos la experiencia. "Llevaba unos cuantos años sin venir, pero este año hemos repetido dos veces: un día de exploración y otro ya a tiro fijo", decía Vaz. La pareja recorrió ayer todos los pabellones con un claro favorito para ambos: "El de Central Lechera nos ha encantado".

Por la izquierda, Rosa María Migo, Ernesto Acebal, Nicoleta Fernández, Natalia Rodríguez y Julia Acebal, ayer, junto al stand de la Asociación Down del Principado. | JUAN PLAZA

No muy lejos de ellos, en el puesto de Montecelios, Julia Acebal y Rosa María Migo acompañaban a sus hijos, Nicoleta y Ernesto, que son miembros de la Asociación Down del Principado. "Yo vengo todos los días porque traigo al chaval y lo recojo, así que llevo toda la Feria aquí, desde el principio y hasta el final", relata Acebal. Aunque crítico con, según él, el "exceso" de coches y la "poca representación institucional", valora positivamente el ambiente: "Hay mucha gente, sobre todo por las tardes. La Feria cambió mucho desde que yo venía de joven, pero sigue teniendo encanto". Migo, por su parte, considera que este año "está mucho mejor (que otros años), más variada y con más cosas diferentes". Aunque reconoce que el humo de las zonas de comida puede incomodar, también defiende el buen ambiente de estos días. "Siempre me gustó venir y este año está muy bien. Eso sí, echo en falta más bancos para la gente mayor, sería muy importante instalarlos", solicita.

José Manuel Martínez y Maricarmen Migueliz, frente a un stand de mobiliario. | / JUAN PLAZA

Por otro lado, José Manuel Martínez y Mari Carmen Migueliz, llegados desde Salinas, decidieron acercarse tras mucho tiempo sin visitar la FIDMA: "Íbamos a venir el lunes y al mirar vimos que justo ya cerraba. Vinimos antes para aprovechar". Para las amigas Clara Suárez y Carmen Casado, sin embargo, ayer fue su primer día de Feria juntas. Suárez, que es madrileña, desconocía el formato, y su amiga, "como buena gijonesa", quiso enseñarle la experiencia: "Tenía que traerla".

Finalmente, las primas Pilar y Ángeles Sánchez –una de Gijón y la otra residente en México pero veraneante en Llanes– mantienen su propia tradición: visitar la Feria al principio y al final. "Venimos siempre a dar una vuelta, a comer aquí y a pasarlo bien juntas", contaban ayer mientras miraban un puesto de joyas, su parte favorita del recinto: "Lo que más nos gusta son estos chismes del mercadillo, no nos los perdemos por nada".