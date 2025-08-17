La figura de la semana: Teresa Fernández Marmiesse, la humilde y discreta empresaria

Las mañanas en El Musel tienen un aroma de acero y sal. Entre remolcadores y planchas que tintinean, alguien camina de forma serena, sin reclamar atención, aunque, a la fuerza, lo hace. Es Teresa Fernández Marmiesse, la mujer que desde hace casi una década preside el Grupo Junquera Marítima y que, sin levantar la voz, pero con rigor, ha sabido conducir un apellido histórico del puerto de Gijón hacia un presente de innovación, compromiso social y discreción calculada. Una forma de ser y de actuar que también la ha llevado hasta la cúpula de la Cámara de Comercio de Gijón, donde asume la vicepresidencia segunda desde 2022.

Gijonesa de pro, hija de Claudio Fernández Junquera –presidente en su día del órgano cameral e impulsor de la Feria y el recinto Luis Adaro– e Isabel Marmiesse, y nieta del fundador de la casa portuaria nacida en 1918, Gumersindo Fernández, Teresa creció con el ritmo del muelle como telón de fondo. Estudió Empresariales y Económicas en la Universidad de Oviedo y se inició como profesora de Contabilidad, antes de entrar en la asesoría y, después, en el grupo familiar. En los noventa se incorporó al departamento financiero, desde donde fue ascendiendo hasta la Dirección Financiera y el Comité de Dirección. En 2001 entró en el Consejo de Administración y en 2016 asumió la presidencia. Un ascenso sólido, sin prisa, pero sin pausa, para alcanzar la cima de la compañía y dar un relevo como es ella, sin hacer ruido, respaldado por su buen hacer y la confianza de una familia en la que el liderazgo y continuidad van de la mano.

Junquera Marítima es sinónimo del Musel, y viceversa, con consignaciones, remolques, fletamentos, inspecciones, suministros. A esos oficios de dique y mar, Teresa tuvo la inteligencia y altura de miras de sumar aires de tiempos nuevos: digitalización de procesos, renovación de flota con criterios de eficiencia energética, apuesta por la náutica deportiva y, sobre todo, un proyecto que sorprendió por su audacia y que cualquiera que haya dado aunque sea un paseo por Gijón ha tenido que reparar en él: Guppy, el primer "carsharing" cien por cien eléctrico nacido en Asturias y Cantabria, liderado por su hijo Pablo Campos-Ansó, que ya ha entrado también en el grupo familiar. Aquella incursión en la movilidad sostenible, extendida después a Madrid, supo mostrar que una saga centenaria podía innovar sin perder identidad.

El estilo de Teresa no se mide en titulares ni en frases altisonantes. Quien la trata habla de una mujer humilde, discreta, de trato sereno, que prefiere que los datos hablen. Cuando se le entregó el año pasado el Premio Empresaria del Año de "Asturmanager", se la describió como un avispero de nuevas ideas: una definición perfecta para quien parece tranquila por fuera, pero bulle de proyectos por dentro. Pero si algo caracteriza a Teresa es su manera de desplazar el protagonismo hacia los demás: comparte cada éxito con la familia y con su equipo, consciente de que las empresas centenarias no se sostienen en individualismos.

En su biografía hay, además, un acento especial en lo social. La Fundación Isabel Marmiesse, bautizada en memoria de su madre, nació para apoyar a personas con enfermedades raras sin recursos para costear diagnósticos genéticos. Con el tiempo, amplió su radio de acción a la salud mental y a la atención de adicciones, colaborando con entidades como la Fundación Siloé. Es una obra que trabaja en silencio, pero con efectividad, hecha más de convenios y acompañamiento real que de discursos solemnes.

El retrato se completa en lo íntimo y la familia que formó con Gaspar Campos-Ansó Ron, hijo del político Juan Campos Ansó. Teresa es puro talento y lo transmite en los genes. Además de un vástago empresario de éxito, sangre de su sangre es también el joven Gaspar Campos-Ansó, con mismo nombre que su padre y futbolista del Sporting. Teresa siempre lo ve jugar con la aprensión de cualquier madre y se preocupa cada vez que un jugador es derribado, por si fuera él. No habla de goles ni de ambiciones deportivas, sino del temor sencillo a una lesión. Un pensamiento que humaniza más que cualquier logro empresarial: sus allegados la definen como gran madre.

Su liderazgo no tiene el brillo de los focos, pero sí el peso de la continuidad. En un Puerto que se debate entre recuperar tráfico y modernizar infraestructuras, Teresa se ha erigido en una voz sensata: pidió más inversiones industriales y una visión estratégica que permita a Gijón no perder trenes. Lo hace sin estridencias, con un tono que transmite calma y con esa capacidad de señalar lo esencial sin adornos. Teresa Fernández Marmiesse representa a una generación de empresarias que no se definen por romper moldes a golpe de titulares, sino por sostener con firmeza lo heredado y abrirle ventanas al futuro para que todo llegue siempre a buen puerto.